https://ria.ru/20211021/yanao-1755640725.html

Губернатор ЯНАО призвал уменьшать требования к отдаленным аэропортам

Губернатор ЯНАО призвал уменьшать требования к отдаленным аэропортам - РИА Новости, 21.10.2021

Губернатор ЯНАО призвал уменьшать требования к отдаленным аэропортам

Требования к отдаленным аэропортам и региональным перевозчикам необходимо уменьшать, заявил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T17:40

2021-10-21T17:40

2021-10-21T17:46

ямало-ненецкий автономный округ

экономика

шереметьево (аэропорт)

владимир путин

ямал

сабетта

дмитрий артюхов

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Требования к отдаленным аэропортам и региональным перевозчикам необходимо уменьшать, заявил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов.Глава региона принял участие в заседании президиума Государственного совета под председательством президента России Владимира Путина. На нем обсуждалась транспортная стратегия России до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Документ подготовлен с учетом национальных целей и включает в себя развитие всех видов транспорта и дорожной сети."Что касается Ямала, конечно, для нас важна малая авиация. Она должна развиваться в стране. Есть целый комплекс вопросов, связанный с появлением нового флота. Мы помним, как в прошлые времена небольшие самолеты прекрасно справлялись с дистанциями местных авиалиний. Людям было удобно, потому что была высокая частота полетов. Сегодня флот этот в разработке. Необходимо также упрощать требования к местным перевозчикам и местным аэропортам", - сказал Артюхов в ходе заседания. Слова губернатора приводит его пресс-служба.Глава региона добавил, что, если подходить ко всем, как к крупным московским авиаузлам, например, Шереметьево, то ресурсов не хватит."К отдаленным аэропортам требования должны быть проще. Важнейшая задача поставлена по созданию опорной сети дорог на территории всей нашей страны. Для Ямала это безусловный приоритет. В последнее время мы очень большие усилия прикладываем и уже видим первый результат, когда участки, которые годами были в очень тяжелом состоянии, сегодня приводятся в порядок. Это касается и внутригородских дорог и нашей главной трассы, которой пользуются все ямальцы", - отметил Артюхов.По итогам заседания губернатор отметил, что на Ямале успешно реализованы проекты в рамках предыдущей Стратегии развития транспорта, в частности построен порт Сабетта. Такие же масштабные задачи по развитию транспортной системы заложены и в новой стратегии.

https://ria.ru/20210915/proekt-1750182304.html

https://ria.ru/20210825/yamal-1747161025.html

ямал

сабетта

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, шереметьево (аэропорт), владимир путин, ямал, сабетта, дмитрий артюхов, россия