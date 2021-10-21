https://ria.ru/20211021/xiaomi-1755260929.html

Обзор планшета Xiaomi: лучшая альтернатива iPad

Обзор планшета Xiaomi: лучшая альтернатива iPad - РИА Новости, 21.10.2021

Обзор планшета Xiaomi: лучшая альтернатива iPad

К популярным в России смартфонам Xiaomi добавился и планшет этого бренда. Xiaomi Pad 5 — возвращение китайцев в сегмент "дощечек" после долгого перерыва. К... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T08:00

2021-10-21T08:00

2021-10-21T11:55

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Кирилл Каримов. К популярным в России смартфонам Xiaomi добавился и планшет этого бренда. Xiaomi Pad 5 — возвращение китайцев в сегмент "дощечек" после долгого перерыва. К устройству, у которого есть все шансы стать народным любимцем, пригляделся корреспондент РИА Новости.ДизайнС момента выхода Xiaomi Mi Pad 4 прошло больше трех лет — огромное время по меркам индустрии гаджетов. И не стоит удивляться, что Xiaomi Pad 5 (Mi больше нет в названии) не похож на предшественника. Кто-то в нем даже увидит "яблочные нотки", но в целом внешний вид самобытен.Корпус огромного 11-дюймового планшета выполнен из стекла, алюминия и пластика. Да, к сожалению, сзади ожидает панель из матового пластика. Или к счастью — полимер гораздо терпимее к падениям и ударам. На металлических торцах рамы — много интересного. Надпись Dolby Atmos намекает на серьезные музыкальные возможности: четыре динамика выдают мощный стереозвук. На алюминии есть еще и два коннектора — для фирменного стилуса и под чехол-клавиатуру. Плохая новость: на корпусе большого устройства по последней моде не нашлось место аудиоджеку.Неоднозначные тенденции планшетостроения не добрались до рамок экрана — они хоть небольшие (и равномерной толщины), но за них гаджет можно держать, не попадая пальцами на экран и не вызывая фантомные нажатия. Правда, долго одной рукой не удержишь — ведь даже без чехла планшет весит 511 грамм.ДисплейОдиннадцатидюймовая IPS панель с разрешением 2560x1600 пикселей не AMOLED, поэтому и эталонного черного цвета не будет. Зато есть 120 Гц. При стандартных 60 Гц жертвуем плавностью, но выигрываем в автономности работы.Очень ярким экран по современным меркам не назовешь: 478 нит на фоне сверхъярких OLED-дисплеев могут расстроить перфекциониста. Но в реальности их хватает, разве что под лучами солнца матрица становится слабочитаемой.Заявлена поддержка всевозможных HDR10 и Dolby Vision — форматов видео с повышенным контрастом. Работают они как надо, разве что найти ролик в них придется постараться.Планшет поддерживает новое активное перо Xiaomi Smart Pen — современный стилус с беспроводным питанием и 4096 уровнями нажатия. Если даже найти его в продаже (а это дефицит), остается вопрос с софтом для профессионалов — так исторически сложилось, что иллюстраторы и художники предпочитают продукцию Apple, на Android качественных программ такого толка немного. Но это скорее не к Xiaomi вопрос, а к Google.Производительность, коммуникации, ПОПроцессор Snapdragon 860 — попытка Qualcomm продлить жизнь флагманской однокристальной системы Snapdragon 855+ двухлетней давности. Интересно, что в Xiaomi Pad 5 Pro, который так и остался продуктом для китайского рынка, более продвинутый Snapdragon 870.Несмотря на возраст, семинанометровая платформа мощнее, чем свежие среднеуровневые чипы. Особенно это заметно по графике, за которую отвечает Adreno 640: планшет запускает практически все современные игры на околомаксимальных настройках. Но в навороченных тайтлах вроде Genshin Impact для стабильного фреймрейта стоит снижать настройки до средних. Есть у Xiaomi Pad 5 и своя специфика в играх: некоторые не адаптированы под огромный экран и запускаются с черными полосами по краям.Заслуженная платформа Qualcomm эффективно справляется с нагревом — в отличие от устройств на новых топовых Snapdragon, Pad 5 практически не греется и не троттлит. Помогает и большая площадь гаджета — внутренняя компоновка не такая плотная, как на смартфонах.В Xiaomi, выпуская планшет, приняли соломоново решение — у Pad 5 нет варианта с GSM-модулем. Видимо, это продиктовано оптимизацией производства, ведь большинство покупателей экономят, игнорируя версии, способные работать в мобильных сетях. Это умеет Xiaomi Pad 5 Pro, доступный только в Китае. В результате обычный Pad 5 лишен GPS, а значит, бесполезен для навигации. Из беспроводных интерфейсов здесь есть Wi-Fi ac и Bluetooth 5.0.С памятью тоже не все однозначно. В России будет доступен лишь вариант с накопителем в 128 ГБ, но существует и расширенная 256-гигабайтная версия. И если ее хватит практически для всего, то вот первый неплохо было бы расширить картой памяти. Однако Pad 5 ее не поддерживает. Оперативной памяти без выбора шесть гигабайт.Планшет поставляют с оболочкой MIUI 12.5, основанной на Android 11. И вопреки обещаниям, какой-то особенной оптимизации под огромный экран не наблюдается. Возможно, специальные фишки появятся в апдейтах. Впрочем, даже стандартная MIUI 12.5 предлагает множество опций многозадачности — от плавающего окна до разделения экрана. Последнее — лишь с двумя частями дисплея. В целом же фирменная оболочка неплохо чувствует себя в 11-дюймовых рамках.Камера и безопасностьФото и видео огромными устройствами снимают далеко не все, но нельзя сказать, что 13-мегапиксельная основная камера тут стоит для галочки. Это сенсор OmniVision OV13B10 с оптикой апертурой f/2.0. Интересно, что, в отличие от современных смартфонов Xiaomi, в приложении "Камера" Pad 5 нет Pro-режима.Качество снимков ощутимо лучше, чем у многих прямых конкурентов. Пожалуй, с камерой Xiaomi Pad 5 могут поспорить лишь новые iPad. Есть даже ночной режим, а ролики можно записывать в разрешении 4K.Довольно спорно отсутствие сканера отпечатков пальцев — защита данных в устройстве возложена на разблокировку по лицу или на старый добрый пароль. Очевидная экономия производителя выглядит странно, ведь в Xiaomi даже недорогим смартфонам дают сканер дактилоскопии, совмещенный с клавишей питания.АвтономностьЕмкость батарейки — 8720 мАч, крупные устройства прошлых лет работали с аккумуляторами большего объема. Но Xiaomi Pad 5 демонстрирует, что современные технологии энергоэффективнее: даже в режиме 120 Гц гаджет выдает до десяти с половиной часов свечения экрана на 70 процентах яркости. Солидный результат, особенно если вспомнить, что планшет обычно предполагает эпизодическую работу. В таком режиме Pad 5 выдержит и неделю без розетки: этому способствует отсутствие саморазряда в режиме ожидания.Предусмотрена зарядка на максимальной мощности в 33 Вт, но производитель положил в коробку блок на 22 Вт (хотя и это в свете последних тенденций хорошо). С ним устройство полностью восстанавливает емкость примерно за два часа. Если же все-таки найдете 33-ваттное зарядное устройство, то выиграете еще 20 минут.ИтогоВ официальной российской рознице за единственную версию Xiaomi Pad 5 просят 36 990 рублей, с 21 по 24 октября обещают скидки на различных онлайн-маркетплейсах. Но альтернативы имеются, и довольно сильные — Huawei Matepad 11, новый iPad (2021). У конкурентов есть некоторые особенности, однако даже Apple обойдется дешевле.В Xiaomi постарались сделать крупный планшет со сбалансированными характеристиками, который должен понравиться широкому кругу пользователей, истосковавшихся по этому классу гаджетов. Да, изыски достались только китайской Pro-версии. А нашему брату остается ждать анонсированных изменений в MIUI для большого экрана да фирменных аксессуаров.

https://ria.ru/20211014/ipad-1754348484.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, google android, xiaomi inc, планшеты, qualcomm