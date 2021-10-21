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В Китае при взрыве газа в ресторане погиб человек, еще 33 пострадали

В Китае при взрыве газа в ресторане погиб человек, еще 33 пострадали - РИА Новости, 21.10.2021

В Китае при взрыве газа в ресторане погиб человек, еще 33 пострадали

Один человек погиб, 33 пострадали при взрыве газа в одном из ресторанов города Шэньян провинции Ляонин на северо-востоке КНР, говорится в заявлении... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T05:39

2021-10-21T05:39

2021-10-21T06:18

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ПЕКИН, 21 окт - РИА Новости. Один человек погиб, 33 пострадали при взрыве газа в одном из ресторанов города Шэньян провинции Ляонин на северо-востоке КНР, говорится в заявлении администрации района Хэпин.Взрыв произошел в четверг в 8.20 по местному времени (3.20 мск) в районе Хэпин.На размещенных в социальных сетях видео видно, что при взрыве несколько зданий получили сильные повреждения, в одном из зданий полностью разрушены три этажа, пострадали и машины на улице. Ведется поисково-спасательная операция.Согласно размещенному в интернете графику работы, ресторан открывается ежедневно в 12.00 (7.00 мск), до сих пор неизвестно, находились ли внутри люди на момент взрыва.Пожарное управление города направило к месту происшествия более 100 пожарных. Ресторан был расположен в здании на перекрестке двух улиц, в результате взрыва были повреждены все угловые здания, перекресток, посреди которого стоит городской автобус с выбитыми стеклами, заваленный покореженными автомобилями, мусором, арматурой.Центральное телевидение Китая сообщило, что вечером в среду в этом районе шел ремонт газопровода, подача газа в ресторан была приостановлена и возобновилась только в четверг утром. Власти пока не дают какой-либо информации о возможных причинах взрыва и том, связан ли он с ремонтными работами, расследование продолжается.

https://ria.ru/20210625/pozhar-1738529101.html

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в мире, китай, шэньян, ляонин