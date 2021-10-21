17:19 21.10.2021 (обновлено: 17:36 21.10.2021)
В Челябинской области введут выходные дни с 30 октября по 7 ноября
Власти Челябинской области вводят нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября
ЧЕЛЯБИНСК, 21 окт – РИА Новости. Выходные дни в Челябинской области вводятся с 30 октября по 7 ноября, дополнительных выходных не будет, также регион с 30 октября вводит вход в торгово-развлекательные комплексы по QR-кодам, сообщил в четверг губернатор региона Алексей Текслер.
Как сообщала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента РФ с членами правительства, самая тяжелая ситуация с койками для больных COVID-19 наблюдается в семи регионах России - там занято более 95% соответствующего фонда, в их числе Челябинская область. Также Голикова назвала Челябинскую область в числе худших по достижению показателей коллективного иммунитета.
"Оперштабом приняты следующие решения: в Челябинской области устанавливаются нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работникам", - сказал губернатор.
Он добавил, что также с 30 октября вход в торгово-развлекательные комплексы будет осуществляться по QR-коду.
Кроме того, с 30 октября пребывание в пансионатах, санаториях, профилакториях, на базах отдыха и в иных местах отдыха допускается при наличии у гражданина (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) действующего QR-кода, отметил он.
Как сообщалось, в регионе посещение массовых мероприятий в закрытых помещениях с количеством более 100 человек с 18 октября будет возможно только по QR-коду. Также в регионе вводится обязательная вакцинация части категорий граждан.
В области подтверждено 106 047 случаев заболевания COVID-19 (+429 новых подтверждений ко вчерашнему дню, двое школьников).
Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания поддержал предложение о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября и предложил главам регионов с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 при необходимости ввести нерабочие дни уже с 23 октября. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября.