https://ria.ru/20211021/vykhodnye-1755635427.html

В Челябинской области введут выходные дни с 30 октября по 7 ноября

В Челябинской области введут выходные дни с 30 октября по 7 ноября - РИА Новости, 21.10.2021

В Челябинской области введут выходные дни с 30 октября по 7 ноября

Выходные дни в Челябинской области вводятся с 30 октября по 7 ноября, дополнительных выходных не будет, также регион с 30 октября вводит вход в... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T17:19

2021-10-21T17:19

2021-10-21T17:36

челябинская область

распространение коронавируса

общество

владимир путин

здоровье - общество

алексей текслер

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россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 21 окт – РИА Новости. Выходные дни в Челябинской области вводятся с 30 октября по 7 ноября, дополнительных выходных не будет, также регион с 30 октября вводит вход в торгово-развлекательные комплексы по QR-кодам, сообщил в четверг губернатор региона Алексей Текслер.Как сообщала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента РФ с членами правительства, самая тяжелая ситуация с койками для больных COVID-19 наблюдается в семи регионах России - там занято более 95% соответствующего фонда, в их числе Челябинская область. Также Голикова назвала Челябинскую область в числе худших по достижению показателей коллективного иммунитета."Оперштабом приняты следующие решения: в Челябинской области устанавливаются нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работникам", - сказал губернатор.Он добавил, что также с 30 октября вход в торгово-развлекательные комплексы будет осуществляться по QR-коду.Кроме того, с 30 октября пребывание в пансионатах, санаториях, профилакториях, на базах отдыха и в иных местах отдыха допускается при наличии у гражданина (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) действующего QR-кода, отметил он.Как сообщалось, в регионе посещение массовых мероприятий в закрытых помещениях с количеством более 100 человек с 18 октября будет возможно только по QR-коду. Также в регионе вводится обязательная вакцинация части категорий граждан.В области подтверждено 106 047 случаев заболевания COVID-19 (+429 новых подтверждений ко вчерашнему дню, двое школьников).Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания поддержал предложение о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября и предложил главам регионов с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 при необходимости ввести нерабочие дни уже с 23 октября. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября.

https://ria.ru/20211021/nerabochie_dni-1755575886.html

https://ria.ru/20211021/rospotrebnadzor-1755560326.html

https://ria.ru/20211015/lokdaun-1754682892.html

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челябинская область, общество, владимир путин, здоровье - общество, алексей текслер, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии