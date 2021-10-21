https://ria.ru/20211021/vykhodnye-1755517157.html
В Амурской области с 30 октября введут выходные
В Амурской области с 30 октября введут выходные - РИА Новости, 21.10.2021
В Амурской области с 30 октября введут выходные
Выходные дни в Амурской области будут объявлены с 30 октября по 7 ноября, сделано это из-за высоких темпов распространения COVID-19, ранее вице-премьер РФ... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T08:54
2021-10-21T08:54
2021-10-21T09:10
распространение коронавируса
общество
амурская область
татьяна голикова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
благовещенск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752795247_0:363:2996:2048_1920x0_80_0_0_48bf2c4487c581531a7c579977a63aeb.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 окт – РИА Новости. Выходные дни в Амурской области будут объявлены с 30 октября по 7 ноября, сделано это из-за высоких темпов распространения COVID-19, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Приамурье в числе семи регионов, где занято более 95% коек для больных коронавирусной инфекцией."Президент вчера подписал указ о выходных днях с 30 по 7 ноября. Мы, естественно, также исполним этот указ. У нас также в Амурской области будут выходные дни на это время. Сделано это для того, чтобы максимально разобщить людей", - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов во время прямого эфира в своем Instagram-аккаунте.Система QR-кодов введена с 18 октября для посещения общепита в Благовещенске, с 1 ноября QR-код в Благовещенске также потребуется для посещения музеев, библиотек, кинотеатров, спортзалов и других заведений.Подлежащие обязательной вакцинации в Амурской области должны до 15 ноября сделать первую прививку от COVID-19, а до 15 декабря – вторую, обязательная иммунизация касается жителей региона старше 60 лет, сотрудников торговли, общепита, МФЦ, такси, сферы образования, здравоохранения, учреждений культуры и других, постановление опубликовал Роспотребнадзор.Вакцинировано должно быть не менее 80% от общей численности сотрудников.
https://ria.ru/20211021/buryatiya-1755514144.html
амурская область
благовещенск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752795247_104:174:2603:2048_1920x0_80_0_0_d98995b603003faecaa31b679d08abab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, амурская область, татьяна голикова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, благовещенск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), василий орлов (губернатор), россия
08:54 21.10.2021 (обновлено: 09:10 21.10.2021)
В Амурской области с 30 октября введут выходные
В Амурской области, названной особо тяжелой по COVID-19, с 30 октября введут выходные