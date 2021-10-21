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В Амурской области с 30 октября введут выходные

В Амурской области с 30 октября введут выходные - РИА Новости, 21.10.2021

В Амурской области с 30 октября введут выходные

Выходные дни в Амурской области будут объявлены с 30 октября по 7 ноября, сделано это из-за высоких темпов распространения COVID-19, ранее вице-премьер РФ... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T08:54

2021-10-21T08:54

2021-10-21T09:10

распространение коронавируса

общество

амурская область

татьяна голикова

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

благовещенск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 окт – РИА Новости. Выходные дни в Амурской области будут объявлены с 30 октября по 7 ноября, сделано это из-за высоких темпов распространения COVID-19, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Приамурье в числе семи регионов, где занято более 95% коек для больных коронавирусной инфекцией."Президент вчера подписал указ о выходных днях с 30 по 7 ноября. Мы, естественно, также исполним этот указ. У нас также в Амурской области будут выходные дни на это время. Сделано это для того, чтобы максимально разобщить людей", - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов во время прямого эфира в своем Instagram-аккаунте.Система QR-кодов введена с 18 октября для посещения общепита в Благовещенске, с 1 ноября QR-код в Благовещенске также потребуется для посещения музеев, библиотек, кинотеатров, спортзалов и других заведений.Подлежащие обязательной вакцинации в Амурской области должны до 15 ноября сделать первую прививку от COVID-19, а до 15 декабря – вторую, обязательная иммунизация касается жителей региона старше 60 лет, сотрудников торговли, общепита, МФЦ, такси, сферы образования, здравоохранения, учреждений культуры и других, постановление опубликовал Роспотребнадзор.Вакцинировано должно быть не менее 80% от общей численности сотрудников.

https://ria.ru/20211021/buryatiya-1755514144.html

амурская область

благовещенск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, амурская область, татьяна голикова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, благовещенск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), василий орлов (губернатор), россия