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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211021/vykhodnye-1755517157.html
В Амурской области с 30 октября введут выходные
В Амурской области с 30 октября введут выходные - РИА Новости, 21.10.2021
В Амурской области с 30 октября введут выходные
Выходные дни в Амурской области будут объявлены с 30 октября по 7 ноября, сделано это из-за высоких темпов распространения COVID-19, ранее вице-премьер РФ... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T08:54
2021-10-21T09:10
распространение коронавируса
общество
амурская область
татьяна голикова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
благовещенск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 окт – РИА Новости. Выходные дни в Амурской области будут объявлены с 30 октября по 7 ноября, сделано это из-за высоких темпов распространения COVID-19, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Приамурье в числе семи регионов, где занято более 95% коек для больных коронавирусной инфекцией."Президент вчера подписал указ о выходных днях с 30 по 7 ноября. Мы, естественно, также исполним этот указ. У нас также в Амурской области будут выходные дни на это время. Сделано это для того, чтобы максимально разобщить людей", - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов во время прямого эфира в своем Instagram-аккаунте.Система QR-кодов введена с 18 октября для посещения общепита в Благовещенске, с 1 ноября QR-код в Благовещенске также потребуется для посещения музеев, библиотек, кинотеатров, спортзалов и других заведений.Подлежащие обязательной вакцинации в Амурской области должны до 15 ноября сделать первую прививку от COVID-19, а до 15 декабря – вторую, обязательная иммунизация касается жителей региона старше 60 лет, сотрудников торговли, общепита, МФЦ, такси, сферы образования, здравоохранения, учреждений культуры и других, постановление опубликовал Роспотребнадзор.Вакцинировано должно быть не менее 80% от общей численности сотрудников.
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общество, амурская область, татьяна голикова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, благовещенск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), василий орлов (губернатор), россия
08:54 21.10.2021 (обновлено: 09:10 21.10.2021)
 
В Амурской области с 30 октября введут выходные

В Амурской области, названной особо тяжелой по COVID-19, с 30 октября введут выходные

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники транспортируют пациента на каталке в Республиканскую клиническую инфекционную больницу в Казани, где возобновлен прием пациентов с COVID-19
Медицинские сотрудники транспортируют пациента на каталке в Республиканскую клиническую инфекционную больницу в Казани, где возобновлен прием пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 окт – РИА Новости. Выходные дни в Амурской области будут объявлены с 30 октября по 7 ноября, сделано это из-за высоких темпов распространения COVID-19, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Приамурье в числе семи регионов, где занято более 95% коек для больных коронавирусной инфекцией.
"Президент вчера подписал указ о выходных днях с 30 по 7 ноября. Мы, естественно, также исполним этот указ. У нас также в Амурской области будут выходные дни на это время. Сделано это для того, чтобы максимально разобщить людей", - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов во время прямого эфира в своем Instagram-аккаунте.
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Система QR-кодов введена с 18 октября для посещения общепита в Благовещенске, с 1 ноября QR-код в Благовещенске также потребуется для посещения музеев, библиотек, кинотеатров, спортзалов и других заведений.
Подлежащие обязательной вакцинации в Амурской области должны до 15 ноября сделать первую прививку от COVID-19, а до 15 декабря – вторую, обязательная иммунизация касается жителей региона старше 60 лет, сотрудников торговли, общепита, МФЦ, такси, сферы образования, здравоохранения, учреждений культуры и других, постановление опубликовал Роспотребнадзор.
Вакцинировано должно быть не менее 80% от общей численности сотрудников.
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Распространение коронавирусаОбществоАмурская областьТатьяна ГоликоваКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииБлаговещенскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Василий Орлов (губернатор)Россия
 
 
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