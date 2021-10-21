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Высший суд Черногории получил запросы на выдачу Чуяна и Исмаилова

Высший суд Черногории получил запросы на выдачу Чуяна и Исмаилова - РИА Новости, 21.10.2021

Высший суд Черногории получил запросы на выдачу Чуяна и Исмаилова

Высший суд в Подгорице получил материалы по выдаче бизнесмена Тельмана Исмаилова и экс-главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, их дела рассматриваются,... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T15:10

2021-10-21T15:10

2021-10-21T15:10

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подгорица (город)

генеральная прокуратура рф

игорь чуян

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БЕЛГРАД, 21 окт - РИА Новости. Высший суд в Подгорице получил материалы по выдаче бизнесмена Тельмана Исмаилова и экс-главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, их дела рассматриваются, заявили РИА Новости в судебном органе.Министерство юстиции Черногории в четверг подтвердило агентству, что получило от российской стороны запросы на выдачу Исмаилова и Чуяна и передало их в суд. Посольство России в Черногории ранее сообщило РИА Новости, что передало черногорской стороне материалы по экстрадиции."Суду доставлены запросы на выдачу. Процедура находится в фазе рассмотрения следственным судьей (судья-следователь, отсутствует в практике РФ)", - сообщили агентству в Высшем суде в Подгорице.Пресс-служба Генпрокуратуры РФ ранее указала, что ведомство начало подготовку запроса о выдаче бизнесмена Исмаилова в Россию для привлечения к уголовной ответственности. Черногорские власти также сообщили посольству о задержании Чуяна.

https://ria.ru/20211015/chuyan-1754775071.html

подгорица (город)

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в мире, подгорица (город), генеральная прокуратура рф, игорь чуян, россия