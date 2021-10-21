https://ria.ru/20211021/vremya-1755509903.html

Опрос показал, что более трети россиян хотели бы сократить рабочие часы

Опрос показал, что более трети россиян хотели бы сократить рабочие часы - РИА Новости, 21.10.2021

Опрос показал, что более трети россиян хотели бы сократить рабочие часы

Половина россиян тратит на работу 40-50 часов в неделю, при этом более трети (39%) жителей нашей страны хотели бы сократить рабочие часы для достижения баланса... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T06:15

2021-10-21T06:15

2021-10-21T06:15

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Половина россиян тратит на работу 40-50 часов в неделю, при этом более трети (39%) жителей нашей страны хотели бы сократить рабочие часы для достижения баланса между личной жизнью и трудовой деятельностью, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру" и мессенджера Viber, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Аналитики выяснили, сколько времени жители России тратят на работу, какие каналы связи с коллегами и близкими используют чаще всего и довольны ли балансом между работой и личной жизнью. В исследовании приняли участие более 17,5 тысячи респондентов старше 18 лет из всех регионов страны.При этом четверть опрошенных жителей России (26%) нейтрально оценивают свой баланс между работой и личной жизнью. 15% респондентов указали, что очень довольны выстроенным балансом, а 21% — удовлетворены им частично. Отчасти не удовлетворены балансом между работой и жизнью 18% опрошенных, а 20% — совсем им недовольны."39% опрошенных жителей России рассказали, что для улучшения баланса хотели бы сократить количество рабочих часов, 18% хотят чаще быть на связи с родными, а 14% — увеличить число инструментов и каналов для коммуникаций по работе", - показал опрос.Восемь процентов респондентов отметили, что хотели бы меньше общаться с коллегами, а 7% заявили, что им наоборот не хватает такого общения. Еще 5% участников исследования указали, что желают увеличить количество рабочих часов. Столько же респондентов хотели бы поменять каналы рабочей коммуникации, а 2% — меньше времени тратить на общение с родными.31% жителей России отметили, что их в рабочем процессе все устраивает. В варианте "Другое" 11% жителей России чаще всего отмечали, что хотели бы изменить график работы, увеличить зарплату или найти подработку.

https://ria.ru/20211017/issledovanie-1754904714.html

https://ria.ru/20211006/zarplata-1753273221.html

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общество, viber, россия