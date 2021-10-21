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Под Минском вскрыли захоронение времен войны в рамках дела о геноциде
Под Минском вскрыли захоронение времен войны в рамках дела о геноциде - РИА Новости, 21.10.2021
Под Минском вскрыли захоронение времен войны в рамках дела о геноциде
Место массового захоронения времен Великой Отечественной войны было вскрыто под Минском в рамках расследования уголовного дела о геноциде, в лабораторию для... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T13:35
2021-10-21T13:39
в мире
белоруссия
минск
великая отечественная война (1941-1945)
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МИНСК, 21 окт – РИА Новости. Место массового захоронения времен Великой Отечественной войны было вскрыто под Минском в рамках расследования уголовного дела о геноциде, в лабораторию для экспертизы отправляют фрагменты одежды, обуви и костные останки, сообщили в пресс-службе белорусской генпрокуратуры."В лесном массиве Минского района вблизи въезда на полигон 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады генеральная прокуратура проводит процессуальные действия. В ходе расследования уголовного дела о геноциде обнаружено и вскрыто место массового захоронения времен Великой Отечественной войны", - следует из сообщения на официальном сайте Генпрокуратуры.Сегодня по приглашению генерального прокурора Белоруссии Андрея Шведа на место раскопок прибыли премьер Роман Головченко и министр обороны Виктор Хренин. По имеющимся в прокуратуре сведениям, существует не менее семи таких мест вблизи урочища Уручье, где захоронено свыше 38 тысяч человек.Согласно архивным данным, немецко-фашистские оккупанты с 1941 по 1944 годы свозили в пригород Минска и расстреливали мирных жителей и военнослужащих из столицы и окрестностей."Хоронили людей в заранее выкопанных ямах глубиной до 5 метров. В соседних деревнях постоянно слышались звуки выстрелов, крики и стоны людей. Возле могил люди впоследствии находили большое число стреляных гильз и немецких винтовочных патронов", - подчеркнули в генпрокуратуре.Также, по данным прокуроров, в 1990-х работы по поиску захоронений советских граждан уже проводились в этих местах, но не принесли результата из-за недостаточной и противоречивой информации.После инициированного расследования уголовного дела о геноциде для точного расположения захоронений было обследовано 40 гектаров территорий. Во вскрытой яме-могиле под Минском, по некоторым данным, могут быть захоронены останки свыше 8 тысяч человек. Во время обследования поверхностного слоя изымаются фрагменты одежды, обуви, боеприпасов, а также костные останки, которые направляют в лаборатории для экспертизы.Ранее генеральный прокурор говорил, что в Белоруссии установлено около 200 ранее неизвестных мест захоронения мирных граждан. По словам генпрокурора, в некоторых случаях речь идет о десятках тысяч мирных граждан и военнослужащих Красной армии, которые были уничтожены в период Великой Отечественной войны. До конца 2021 года собранные белорусской стороной материалы о геноциде народа в годы Великой Отечественной войны будут переданы всем генпрокурорам стран Евросоюза и других государств.
https://ria.ru/20211015/voyna-1754722662.html
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в мире, белоруссия, минск, великая отечественная война (1941-1945)
13:35 21.10.2021 (обновлено: 13:39 21.10.2021)
 
Под Минском вскрыли захоронение времен войны в рамках дела о геноциде

Под Минском во время расследования дела о геноциде вскрыли захоронение времен ВОВ

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПамятник защитникам Брестской крепости на территории мемориального комплекса "Брестская крепость – герой"
Памятник защитникам Брестской крепости на территории мемориального комплекса Брестская крепость – герой - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
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МИНСК, 21 окт – РИА Новости. Место массового захоронения времен Великой Отечественной войны было вскрыто под Минском в рамках расследования уголовного дела о геноциде, в лабораторию для экспертизы отправляют фрагменты одежды, обуви и костные останки, сообщили в пресс-службе белорусской генпрокуратуры.
"В лесном массиве Минского района вблизи въезда на полигон 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады генеральная прокуратура проводит процессуальные действия. В ходе расследования уголовного дела о геноциде обнаружено и вскрыто место массового захоронения времен Великой Отечественной войны", - следует из сообщения на официальном сайте Генпрокуратуры.
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Сегодня по приглашению генерального прокурора Белоруссии Андрея Шведа на место раскопок прибыли премьер Роман Головченко и министр обороны Виктор Хренин. По имеющимся в прокуратуре сведениям, существует не менее семи таких мест вблизи урочища Уручье, где захоронено свыше 38 тысяч человек.
Согласно архивным данным, немецко-фашистские оккупанты с 1941 по 1944 годы свозили в пригород Минска и расстреливали мирных жителей и военнослужащих из столицы и окрестностей.
"Хоронили людей в заранее выкопанных ямах глубиной до 5 метров. В соседних деревнях постоянно слышались звуки выстрелов, крики и стоны людей. Возле могил люди впоследствии находили большое число стреляных гильз и немецких винтовочных патронов", - подчеркнули в генпрокуратуре.
Также, по данным прокуроров, в 1990-х работы по поиску захоронений советских граждан уже проводились в этих местах, но не принесли результата из-за недостаточной и противоречивой информации.
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После инициированного расследования уголовного дела о геноциде для точного расположения захоронений было обследовано 40 гектаров территорий. Во вскрытой яме-могиле под Минском, по некоторым данным, могут быть захоронены останки свыше 8 тысяч человек. Во время обследования поверхностного слоя изымаются фрагменты одежды, обуви, боеприпасов, а также костные останки, которые направляют в лаборатории для экспертизы.
Ранее генеральный прокурор говорил, что в Белоруссии установлено около 200 ранее неизвестных мест захоронения мирных граждан. По словам генпрокурора, в некоторых случаях речь идет о десятках тысяч мирных граждан и военнослужащих Красной армии, которые были уничтожены в период Великой Отечественной войны. До конца 2021 года собранные белорусской стороной материалы о геноциде народа в годы Великой Отечественной войны будут переданы всем генпрокурорам стран Евросоюза и других государств.
 
В миреБелоруссияМинскВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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