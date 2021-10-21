https://ria.ru/20211021/volya-1755545233.html

Павла Волю массово захейтили после видео с Бузовой

Павла Волю массово захейтили после видео с Бузовой - РИА Новости, 21.10.2021

Павла Волю массово захейтили после видео с Бузовой

На Павла Волю в социальных сетях обрушились с критикой после публикации совместного видео с Ольгой Бузовой. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T11:58

2021-10-21T11:58

2021-10-21T11:58

шоубиз

ольга бузова

ляйсан утяшева

павел воля

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. На Павла Волю в социальных сетях обрушились с критикой после публикации совместного видео с Ольгой Бузовой.Под песню с третьего студийного альбома артистки "Без дел" звезды исполнили короткий танец.Однако подписчики такой дуэт восприняли негативно. Самыми популярными комментариями стали те, которые содержали негатив.В шутку оставила свой комментарий и жена артиста Ляйсан Утяшева, написав лаконичное: "Ай, Пашка…".Ольга Бузова регулярно сталкивается с критикой в свой адрес. Недавно поклонники нашли платье, в котором она пришла в студию "Вечернего Урганта", на AliExpress.

https://ria.ru/20211008/solovev-1753566400.html

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2021

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ольга бузова, ляйсан утяшева, павел воля