https://ria.ru/20211021/video-1755547683.html

Полиция изучает видео с девушкой, оголившей грудь на фоне храма в Москве

Полиция изучает видео с девушкой, оголившей грудь на фоне храма в Москве - РИА Новости, 21.10.2021

Полиция изучает видео с девушкой, оголившей грудь на фоне храма в Москве

Столичные полицейские изучают видео с девушкой, оголившей грудь на фоне храма Василия Блаженного, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T12:03

2021-10-21T12:03

2021-10-21T12:03

религия

происшествия

москва

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Столичные полицейские изучают видео с девушкой, оголившей грудь на фоне храма Василия Блаженного, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД.Ранее в социальных сетях появилось видео с девушкой, которая оголяет грудь в центре Москвы на фоне храма Василия Блаженного. Судя по видео, дело происходит летом или весной. В своих социальных сетях девушка писала, что оно было снято несколько лет назад, а она непричастна к его публикации."ГУ МВД России по городу Москве изучает видео, размещенное в сети интернет, где женщина на фоне православного храма в центре Москвы показывает обнаженные части тела", - сообщили в пресс-службе.Там уточнили, что пока по данному случаю проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом.

https://ria.ru/20211020/sud-1755438807.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва