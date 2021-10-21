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Полиция изучает видео с девушкой, оголившей грудь на фоне храма в Москве
Полиция изучает видео с девушкой, оголившей грудь на фоне храма в Москве - РИА Новости, 21.10.2021
Полиция изучает видео с девушкой, оголившей грудь на фоне храма в Москве
Столичные полицейские изучают видео с девушкой, оголившей грудь на фоне храма Василия Блаженного, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T12:03
2021-10-21T12:03
2021-10-21T12:03
религия
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москва
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Столичные полицейские изучают видео с девушкой, оголившей грудь на фоне храма Василия Блаженного, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД.Ранее в социальных сетях появилось видео с девушкой, которая оголяет грудь в центре Москвы на фоне храма Василия Блаженного. Судя по видео, дело происходит летом или весной. В своих социальных сетях девушка писала, что оно было снято несколько лет назад, а она непричастна к его публикации."ГУ МВД России по городу Москве изучает видео, размещенное в сети интернет, где женщина на фоне православного храма в центре Москвы показывает обнаженные части тела", - сообщили в пресс-службе.Там уточнили, что пока по данному случаю проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом.
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происшествия, москва
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Столичные полицейские изучают видео с девушкой, оголившей грудь на фоне храма Василия Блаженного, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД.
Ранее в социальных сетях появилось видео с девушкой, которая оголяет грудь в центре Москвы
на фоне храма Василия Блаженного. Судя по видео, дело происходит летом или весной. В своих социальных сетях девушка писала, что оно было снято несколько лет назад, а она непричастна к его публикации.
"ГУ МВД России по городу Москве изучает видео, размещенное в сети интернет, где женщина на фоне православного храма в центре Москвы показывает обнаженные части тела", - сообщили в пресс-службе.
Там уточнили, что пока по данному случаю проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом.