https://ria.ru/20211021/veter-1755518761.html

Москвичей предупредили о штормовом ветре в пятницу

Москвичей предупредили о штормовом ветре в пятницу - РИА Новости, 21.10.2021

Москвичей предупредили о штормовом ветре в пятницу

Штормовой ветер со скоростью до 21 метра в секунду ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T09:11

2021-10-21T09:11

2021-10-21T09:11

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Штормовой ветер со скоростью до 21 метра в секунду ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Завтра Центральная Россия и Москва окажутся под влиянием холодного атмосферного фронта, и его прохождение вызовет очень сильный ветер, его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду, а в середине дня, около 15 часов в Москве может достигнуть до 21 метров в секунду", - сообщил Тишковец.Он подчеркнул, что для Москвы все, что сильнее 15 метров в секунду, это штормовой ветер."Ещё за счет постройки может быть эффект аэродинамической трубы, и ветер может быть сильнее прогнозируемого, так что могут падать рекламные щиты, деревья", - сообщил синоптик.

https://ria.ru/20211021/moskva-1755516570.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, евгений тишковец, погода