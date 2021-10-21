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Москвичей предупредили о штормовом ветре в пятницу
Москвичей предупредили о штормовом ветре в пятницу - РИА Новости, 21.10.2021
Москвичей предупредили о штормовом ветре в пятницу
Штормовой ветер со скоростью до 21 метра в секунду ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T09:11
2021-10-21T09:11
2021-10-21T09:11
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Штормовой ветер со скоростью до 21 метра в секунду ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Завтра Центральная Россия и Москва окажутся под влиянием холодного атмосферного фронта, и его прохождение вызовет очень сильный ветер, его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду, а в середине дня, около 15 часов в Москве может достигнуть до 21 метров в секунду", - сообщил Тишковец.Он подчеркнул, что для Москвы все, что сильнее 15 метров в секунду, это штормовой ветер."Ещё за счет постройки может быть эффект аэродинамической трубы, и ветер может быть сильнее прогнозируемого, так что могут падать рекламные щиты, деревья", - сообщил синоптик.
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москва, евгений тишковец, погода
Москвичей предупредили о штормовом ветре в пятницу
Синоптики Тишковец предупредил москвичей о штормовом ветре в пятницу
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.
Штормовой ветер со скоростью до 21 метра в секунду ожидается в Москве
в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос
" Евгений Тишковец
.
"Завтра Центральная Россия и Москва окажутся под влиянием холодного атмосферного фронта, и его прохождение вызовет очень сильный ветер, его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду, а в середине дня, около 15 часов в Москве может достигнуть до 21 метров в секунду", - сообщил Тишковец.
Он подчеркнул, что для Москвы все, что сильнее 15 метров в секунду, это штормовой ветер.
"Ещё за счет постройки может быть эффект аэродинамической трубы, и ветер может быть сильнее прогнозируемого, так что могут падать рекламные щиты, деревья", - сообщил синоптик.