https://ria.ru/20211021/varfolomey-1755559115.html

В Греции высказались о решении патриарха Варфоломея по Украине

В Греции высказались о решении патриарха Варфоломея по Украине - РИА Новости, 21.10.2021

В Греции высказались о решении патриарха Варфоломея по Украине

Легализация раскольников на Украине – преступление местных властей и Фанара (как называют Константинопольский патриархат по месту его расположения в Стамбуле),... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T12:36

2021-10-21T12:36

2021-10-21T12:36

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КЛЯЗЬМА, Московская область, 21 окт – РИА Новости, Ольга Липич. Легализация раскольников на Украине – преступление местных властей и Фанара (как называют Константинопольский патриархат по месту его расположения в Стамбуле), и виновные за него должны нести ответственность, заявили иностранные участники IX Международного фестиваля "Вера и слово".Крупнейший форум Русской православной церкви на тему "Церковь в меняющемся мире: вызовы и уроки цифровизации" проходит 18-22 октября в подмосковном пансионате "Клязьма" с участием видных представителей духовенства, журналистов и экспертов в различных областях из России и Белоруссии, с Украины, из Греции, Черногории, Болгарии, Молдавии и других стран. Одна из дискуссий - "Действия Фанара на Украине: отражение в медиапространстве" - посвящена последствиям создания на базе раскольнических структур Православной церкви Украины (ПЦУ, которую возглавил неканонический иерарх Епифаний Думенко). Она была создана в конце 2018 года по инициативе украинских властей, а в начале 2019 года патриарх Константинопольский Варфоломей даровал этой организации томос об автокефалии. В результате участились захваты раскольниками храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ)."Преступление без наказания""Произошло преступление, самое настоящее, и со стороны Стамбула, и со стороны нашей власти. Надо добиваться именно правового, законного решения вопроса, привлечения к ответственности (экс-президента Украины Петра - ред.) Порошенко, всех захватчиков храмов, глав администраций, которые команды давали. Когда патриарх Варфоломей приезжал недавно в Киев, я на телевидении сказал, что Генеральная прокуратура должна немедленно прямо в аэропорту Борисполь снять с него показания и начинать это все раскручивать… Вся томосная афера – это преступление. Поэтому оно должно быть зарегистрировано", - сказал на фестивале глава пресс-службы канонической УПЦ, ветеран украинской журналистики Василий Анисимов.Журналисты, в том числе православные, по его словам, "не должны рассматривать Константинопольскую церковную аферу на Украине только с богословской точки зрения: она имеет абсолютно криминальные параметры", ведь это "преступление без наказания". "Более того, она вся буквально поминутно изложена участником этих преступных событий – Михаилом Денисенко (самопровозглашенным патриархом Киевским Филаретом – прим. ред.), который позже объявил это предвыборной аферой президента Порошенко… Он привлек иностранную церковь, подписался передать наше церковное имущество", - добавил Анисимов.Он отметил, что в этой "афере" участники ставили не богословские вопросы, а "что мы будем с этого иметь", "каждый хотел другого обмануть", "Порошенко обещал дожать Украинскую православную церковь и отбить у нее не 300 храмов (как они отбили), а несколько тысяч – разнорядки поступили по всем областям, губернаторам", "они организовали "томос-тур" по областям, как со святыней". По словам Анисимова, "грозная туча нависла тогда над Украинской православной церковью", но "Бог наказал – Петр Алексеевич на выборах проиграл актеру"."Мы ждем, что Генеральная прокуратура займется этой аферой. Нарушены основополагающие принципы Закона о свободе совести и религиозных организациях и самой Конституции Украины. Однако все замерло. А почему? Потому что Петр Алексеевич связал круговой порукой преступной стамбульской всех, заставил Верховную Раду принять конституционные законы, которые сейчас зависли, заставил участвовать в этом правительство, заставил летать в Стамбул министров, заставил правоохранительные органы, генералов участвовать в соборе… Теперь уголовные дела надо чуть ли не на всю страну, правящих, возбуждать… А Константинопольский патриарх ведет себя как рейдер", - констатировал Анисимов.По его словам, не только сторонники канонической Церкви, но и "филаретовцы" инициировали сотни дел против стамбульского патриархата за рейдерство, но "они все зависли". "Как только первый будет осужден, будет прецедент, - вся преступная ниточка раскрутится", - надеется ветеран украинской православной журналистики.Призыв греческой журналистки"Я согласна со своим украинским коллегой: это – действительно преступление, криминальная афера. И это было политическое решение. Оно осложняет и российско-греческие отношения", - заявила приехавшая на фестиваль "Вера и слово" с Родоса греческая журналистка Пегги Доку.По собственному признанию, она живет "в том месте, которое относится к юрисдикции патриарха Константинопольского Варфоломея". "Я думаю, что он не изменит своего решения. Он не верит в диалог, все должны это понимать. Он не хочет принимать тот факт, что совершает ошибки. Надо быть готовыми к тому, что он создаст много новых проблем. И Русская церковь должна, прежде всего, оказать влияние на общественное мнение по этому вопросу", - считает греческая журналистка.Греческие СМИ, по ее словам, в целом "занимают позицию патриарха Варфоломея", "большинство из них не хотят по-настоящему разобраться, что же происходит на Украине". "Европейские СМИ, я также наблюдаю за ними, вообще не знакомы с украинским вопросом… Большинство европейских СМИ - антирусские по своему характеру, особенно в Европейском парламенте", - отметила Доку. Она напомнила об "ответственности журналистов говорить правду".Кроме того, представительница Греции выразила удивление, что и сейчас новый президент Украины Владимир Зеленский "не хочет поддержать собственный народ".Надежды ЦерквиО том, что народ Украины на стороне канонической Украинской православной церкви, по словам участников фестиваля, ярко свидетельствуют, в частности, многотысячные крестные ходы УПЦ. " В этом году более 350 тысяч человек, по официальной информации Украинской православной церкви, приняли участие в великом крестном ходе (на День Крещения Руси) от Владимирской горки в Киево-Печерскую лавру", - сообщил главный редактор журнала "Фома в Украине", протодиакон УПЦ Александр Карпенко.По его словам, храмы УПЦ "всегда полны" верующими, а в храмах Варфоломея и главы раскольнической ПЦУ Епифания в основном "духовенство, плюс 10-20 человек от силы". Данные некоторых соцопросов, по мнению участников фестиваля, расходятся с действительностью, потому что они "заказные"."Действие Фанара в медиасреде имеет не столько церковную, сколько политическую окраску", официальные же СМИ УПЦ не ввязываются в политическую полемику, а "показывают жизнь истинной Церкви Христовой", добавил Карпенко. При этом "фиксируются захваты храмов, избиения священников".Подводя итоги дискуссии, ее модератор - секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук – отметил, что участники фестиваля "вполне единодушны" в отношении к событиям на Украине, к вмешательству Фанара в церковную ситуацию в стране.В частности, критике действия Константинополя подвергли также делегаты фестиваля из Черногории, Болгарии и других государств."Мы сегодня имели возможность увидеть, что нашу точку зрения разделяют и в других странах, прежде всего, православных. Это добрый знак, что усилия наши по тому, чтобы доносить правду до максимального количества людей, приносят плоды. То, что требуется сегодня от журналистов, - это оперативное, объективное и широкое распространение информации о том, что на Украине в действительности происходит", - сказал РИА Новости Якимчук.Что же касается привлечения к ответственности виновных в описанном на фестивале "преступлении", то, по словам собеседника агентства, на Украине "есть признаки нарушения законов, по крайней мере, закона о свободе совести точно", и "для всех очевидно вмешательство государственных чиновников в церковные дела". "Другое дело - насколько готова украинская правоохранительная и судебная система рассматривать подобные дела в нынешней ситуации", - пояснил Якимчук.

https://ria.ru/20211011/zakhvat-1753729741.html

https://ria.ru/20210923/mitropolity-1751350538.html

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киев, греция, черногория, владимир зеленский, русская православная церковь, украинская православная церковь, игорь якимчук, константинопольский патриархат, василий анисимов