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Матвиенко выступила против введения обязательной вакцинации от COVID-19
Матвиенко выступила против введения обязательной вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 21.10.2021
Матвиенко выступила против введения обязательной вакцинации от COVID-19
Введение обязательной вакцинации не будет эффективным, необходимо усилить пропагандистскую работу и убеждать россиян прививаться, заявила спикер Совета... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T13:15
2021-10-21T13:15
2021-10-21T13:36
распространение коронавируса
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здоровье - общество
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
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АФИНЫ, 21 окт - РИА Новости. Введение обязательной вакцинации не будет эффективным, необходимо усилить пропагандистскую работу и убеждать россиян прививаться, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Все-таки более эффективный способ - широко разъяснять, должны говорить врачи, специалисты, формировать атмосферу доверия", - заявила она, отвечая на вопрос, не требует ли нынешняя ситуация с коронавирусом введения обязательной вакцинации.
https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html
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общество, коронавирус в россии, совет федерации рф, валентина матвиенко, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
13:15 21.10.2021 (обновлено: 13:36 21.10.2021)
Матвиенко выступила против введения обязательной вакцинации от COVID-19
Матвиенко: обязательная вакцинация неэффективна, лучше активно пропагандировать прививку