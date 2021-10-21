https://ria.ru/20211021/vaktsinatsiya-1755568885.html

Матвиенко выступила против введения обязательной вакцинации от COVID-19

Матвиенко выступила против введения обязательной вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 21.10.2021

Матвиенко выступила против введения обязательной вакцинации от COVID-19

Введение обязательной вакцинации не будет эффективным, необходимо усилить пропагандистскую работу и убеждать россиян прививаться, заявила спикер Совета... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T13:15

2021-10-21T13:15

2021-10-21T13:36

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АФИНЫ, 21 окт - РИА Новости. Введение обязательной вакцинации не будет эффективным, необходимо усилить пропагандистскую работу и убеждать россиян прививаться, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Все-таки более эффективный способ - широко разъяснять, должны говорить врачи, специалисты, формировать атмосферу доверия", - заявила она, отвечая на вопрос, не требует ли нынешняя ситуация с коронавирусом введения обязательной вакцинации.

https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, коронавирус в россии, совет федерации рф, валентина матвиенко, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19