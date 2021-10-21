https://ria.ru/20211021/vaktsina-1755586335.html
Доказана эффективность вакцины "Спутник Лайт" против штамма "дельта"
Доказана эффективность вакцины "Спутник Лайт" против штамма "дельта" - РИА Новости, 21.10.2021
Доказана эффективность вакцины "Спутник Лайт" против штамма "дельта"
Ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России опубликовали результаты исследования... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T14:36
2021-10-21T14:36
2021-10-21T14:36
наука
москва
здоровье
биология
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
вакцина "спутник лайт"
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России опубликовали результаты исследования эффективности однократной вакцины "Спутник Лайт" — первой части вакцины "Спутник V" — против дельта-штамма коронавируса в Москве. Статья размещена на сайте препринтов medRxiv.org.Для оценки эффективности одной дозы векторной вакцины "Спутник Лайт" на основе аденовируса Ad26 против дельта-варианта исследователи использовали данные московских регистров вакцинации и статистику заболеваемости COVID-19.Оценка стала возможной благодаря тому, что с начала мая по конец июня 2021 года среди москвичей проводили массовое тестирование на наличие антител IgG к RBD-домену S-белка коронавируса (ИХЛА-тесты). Это позволило определить важную характеристику коллективного иммунитета — долю серопозитивных москвичей, которая на начало июля 2021 года составляла 46 процентов. Без знания уровня коллективного иммунитета — размера иммунного слоя населения, сформированного в результате перенесенного ранее заболевания или вакцинации — было бы невозможно рассчитать эффективность вакцины.Ученые отмечают, что в будущем применение одноразовых вакцин выглядит весьма перспективным — с одной стороны, они упрощают программу вакцинации, делают ее более доступной и удобной для большего числа людей во всем мире, а с другой стороны, они лучше подходят для последующих ревакцинаций. Однако до сих пор данных об эффективности однократных вариантов вакцины "Спутник V" против новых генетических линий коронавируса было недостаточно. Неясно было и то, насколько разовая доза иммунизации защищает от доминирующего штамма "дельта".Для расчета эффективности авторы использовали такие показатели, как доля случаев COVID-19 среди вакцинированных однократной дозой и доля случаев среди тех, кто не был вакцинирован в июле 2021 года. Результаты показали весьма высокую эффективность однократной иммунизации первым компонентом вакцины "Спутник V" против дельта-варианта среди людей молодого и среднего возраста, по крайней мере, в течение первых трех месяцев после получения одноразовой вакцины.В группе 18-29 лет общая эффективность вакцины против дельта-варианта составила 88,61 процента, в группе 18-59 лет — 75,28 процента, а общая эффективность для всех взрослых старше 18 лет — 69,85. Эффективность первой дозы "Спутника V" против средней и тяжелой формы COVID-19 еще выше. Эти цифры свидетельствуют о том, что "Спутник Лайт" даже эффективнее против штамма "дельта", чем многие вакцины с двойным введением.
https://ria.ru/20211020/delta-shtamm-1755489036.html
https://ria.ru/20211013/immunitet-1754368071.html
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москва, здоровье, биология, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт", дельта-штамм коронавируса
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.
Ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России
опубликовали результаты исследования эффективности однократной вакцины "Спутник Лайт" — первой части вакцины "Спутник V" — против дельта-штамма коронавируса в Москве
. Статья размещена
на сайте препринтов medRxiv.org.
Для оценки эффективности одной дозы векторной вакцины "Спутник Лайт" на основе аденовируса Ad26 против дельта-варианта исследователи использовали данные московских регистров вакцинации и статистику заболеваемости COVID-19.
Оценка стала возможной благодаря тому, что с начала мая по конец июня 2021 года среди москвичей проводили массовое тестирование на наличие антител IgG к RBD-домену S-белка коронавируса (ИХЛА-тесты). Это позволило определить важную характеристику коллективного иммунитета — долю серопозитивных москвичей, которая на начало июля 2021 года составляла 46 процентов. Без знания уровня коллективного иммунитета — размера иммунного слоя населения, сформированного в результате перенесенного ранее заболевания или вакцинации — было бы невозможно рассчитать эффективность вакцины.
Ученые отмечают, что в будущем применение одноразовых вакцин выглядит весьма перспективным — с одной стороны, они упрощают программу вакцинации, делают ее более доступной и удобной для большего числа людей во всем мире, а с другой стороны, они лучше подходят для последующих ревакцинаций. Однако до сих пор данных об эффективности однократных вариантов вакцины "Спутник V" против новых генетических линий коронавируса было недостаточно. Неясно было и то, насколько разовая доза иммунизации защищает от доминирующего штамма "дельта".
Для расчета эффективности авторы использовали такие показатели, как доля случаев COVID-19 среди вакцинированных однократной дозой и доля случаев среди тех, кто не был вакцинирован в июле 2021 года. Результаты показали весьма высокую эффективность однократной иммунизации первым компонентом вакцины "Спутник V" против дельта-варианта среди людей молодого и среднего возраста, по крайней мере, в течение первых трех месяцев после получения одноразовой вакцины.
В группе 18-29 лет общая эффективность вакцины против дельта-варианта составила 88,61 процента, в группе 18-59 лет — 75,28 процента, а общая эффективность для всех взрослых старше 18 лет — 69,85. Эффективность первой дозы "Спутника V" против средней и тяжелой формы COVID-19 еще выше. Эти цифры свидетельствуют о том, что "Спутник Лайт" даже эффективнее против штамма "дельта", чем многие вакцины с двойным введением.