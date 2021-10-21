https://ria.ru/20211021/vaktsina-1755521832.html

Решение ЕС по "Спутнику V" могут принять в 2022 году, сообщили СМИ

Решение ЕС по "Спутнику V" могут принять в 2022 году, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.10.2021

Решение ЕС по "Спутнику V" могут принять в 2022 году, сообщили СМИ

Европейский регулятор может огласить решение по "Спутнику V" в первом квартале 2022 года, пишут зарубежные СМИ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T09:32

2021-10-21T09:32

2021-10-21T12:05

распространение коронавируса

в мире

воз

российский фонд прямых инвестиций

кирилл дмитриев

россия

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Европейский регулятор может огласить решение по "Спутнику V" в первом квартале 2022 года, пишут зарубежные СМИ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.В среду глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев говорил, что рассчитывает на одобрение в ближайшие пару месяцев. По его словам, ВОЗ подтвердила рассмотрение, процесс находится в финальной стадии.В России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19, ни одна из них не признана EMA, при этом некоторые европейские страны уже применяют "Спутник V". Также препарат одобрили более 70 других государств.С 4 марта он проходит процедуру постепенной экспертизы. Представитель регулятора Марко Кавалери заявил, что конкретные даты регистрации озвучить пока не может, поскольку организации требуется дополнительная информация. Российская сторона настаивает, что все необходимые документы уже предоставила.В начале октября в российском Минздраве сообщали, что в декабре в рамках процедуры сертификации в страну могут приехать специалисты EMA.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, воз, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", новости - туризм