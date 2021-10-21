09:32 21.10.2021 (обновлено: 12:05 21.10.2021)
Решение ЕС по "Спутнику V" могут принять в 2022 году, сообщили СМИ
Reuters: ЕС может принять решение по "Спутнику V" в первом квартале 2022 года
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник демонстрирует препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Европейский регулятор может огласить решение по "Спутнику V" в первом квартале 2022 года, пишут зарубежные СМИ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
"Решение Европейского агентства лекарственных средств (EMA) до конца текущего года сейчас совершенно невозможно", — цитирует его агентство Рейтер.
В среду глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев говорил, что рассчитывает на одобрение в ближайшие пару месяцев. По его словам, ВОЗ подтвердила рассмотрение, процесс находится в финальной стадии.
В России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19, ни одна из них не признана EMA, при этом некоторые европейские страны уже применяют "Спутник V". Также препарат одобрили более 70 других государств.
С 4 марта он проходит процедуру постепенной экспертизы. Представитель регулятора Марко Кавалери заявил, что конкретные даты регистрации озвучить пока не может, поскольку организации требуется дополнительная информация. Российская сторона настаивает, что все необходимые документы уже предоставила.
В начале октября в российском Минздраве сообщали, что в декабре в рамках процедуры сертификации в страну могут приехать специалисты EMA.
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