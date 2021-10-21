https://ria.ru/20211021/utechka-1755518920.html

На Ростовской АЭС произошла утечка пара

На Ростовской АЭС произошла утечка пара - РИА Новости, 21.10.2021

На Ростовской АЭС произошла утечка пара

Утечка пара произошла на Ростовской атомной электростанции, в результате инцидента остановлен 2-й энергоблок, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T09:13

2021-10-21T09:13

2021-10-21T09:20

происшествия

ростовская аэс

ростовская область

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Утечка пара произошла на Ростовской атомной электростанции, в результате инцидента остановлен 2-й энергоблок, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Из-за утечки пара остановлен и поставлен на ремонт 2-й энергоблок Ростовской АЭС", - сказал собеседник агентства.По его словам, люди в результате инцидента не пострадали, радиационный фон на территории станции находится в норме, продолжают работу три энергоблока. Обстоятельства происшествия выясняются.

https://ria.ru/20211005/stroitelstvo-1753210370.html

ростовская область

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2021

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происшествия, ростовская аэс, ростовская область