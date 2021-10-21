https://ria.ru/20211021/utechka-1755518920.html
На Ростовской АЭС произошла утечка пара
На Ростовской АЭС произошла утечка пара - РИА Новости, 21.10.2021
На Ростовской АЭС произошла утечка пара
Утечка пара произошла на Ростовской атомной электростанции, в результате инцидента остановлен 2-й энергоблок, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T09:13
2021-10-21T09:13
2021-10-21T09:20
происшествия
ростовская аэс
ростовская область
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Утечка пара произошла на Ростовской атомной электростанции, в результате инцидента остановлен 2-й энергоблок, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Из-за утечки пара остановлен и поставлен на ремонт 2-й энергоблок Ростовской АЭС", - сказал собеседник агентства.По его словам, люди в результате инцидента не пострадали, радиационный фон на территории станции находится в норме, продолжают работу три энергоблока. Обстоятельства происшествия выясняются.
https://ria.ru/20211005/stroitelstvo-1753210370.html
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происшествия, ростовская аэс, ростовская область
09:13 21.10.2021 (обновлено: 09:20 21.10.2021)
На Ростовской АЭС произошла утечка пара
На Ростовской АЭС произошла утечка пара, остановлен второй энергоблок