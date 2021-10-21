https://ria.ru/20211021/utechka-1755499799.html

Как избежать утечки персональных данных

Эксперт объяснила, как избежать утечки персональных данных - РИА Новости, 21.10.2021

Как избежать утечки персональных данных

Для избегания утечки персональных данных важно проявлять бдительность, рассказала агентству "Прайм" аналитик центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T01:17

2021-10-21T01:17

2021-10-21T01:17

технологии

инфосистемы джет

россия

персональные данные

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Для избегания утечки персональных данных важно проявлять бдительность, рассказала агентству "Прайм" аналитик центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании "Инфосистемы Джет" Мария Волгина.Она напомнила, что самым "опасным" местом в контексте так называемого "слива" данных являются социальные сети. Здесь злоумышленники могут либо получить данные, опубликованные самой жертвой, либо произвести атаку на один из сервисов, где зарегистрировался человек. В последнем случае злоумышленникам будет доступна вся информация, которую пользователь указал о себе в процессе регистрации, включая пароли, отмечает эксперт.Для защиты своих данных стоит следовать простым правилам: выбирать сложные пароли, не использовать один пароль для всех аккаунтов, а также не делиться чувствительной информацией, например, о планируемом отъезде, подчеркнула она.

https://ria.ru/20210902/dannye-1748422082.html

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2021

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технологии, инфосистемы джет, россия, персональные данные