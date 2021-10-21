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Как избежать утечки персональных данных
Эксперт объяснила, как избежать утечки персональных данных - РИА Новости, 21.10.2021
Как избежать утечки персональных данных
Для избегания утечки персональных данных важно проявлять бдительность, рассказала агентству "Прайм" аналитик центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T01:17
2021-10-21T01:17
технологии
инфосистемы джет
россия
персональные данные
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Для избегания утечки персональных данных важно проявлять бдительность, рассказала агентству "Прайм" аналитик центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании "Инфосистемы Джет" Мария Волгина.Она напомнила, что самым "опасным" местом в контексте так называемого "слива" данных являются социальные сети. Здесь злоумышленники могут либо получить данные, опубликованные самой жертвой, либо произвести атаку на один из сервисов, где зарегистрировался человек. В последнем случае злоумышленникам будет доступна вся информация, которую пользователь указал о себе в процессе регистрации, включая пароли, отмечает эксперт.Для защиты своих данных стоит следовать простым правилам: выбирать сложные пароли, не использовать один пароль для всех аккаунтов, а также не делиться чувствительной информацией, например, о планируемом отъезде, подчеркнула она.
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технологии, инфосистемы джет, россия, персональные данные
01:17 21.10.2021
 
Эксперт объяснила, как избежать утечки персональных данных

Эксперт Волгина призвала россиян к бдительности, чтобы не допустить утечки личных данных

© РИА Новости / Михаил Воскресенкий / Перейти в фотобанкПаспорт
Паспорт - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенкий
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Для избегания утечки персональных данных важно проявлять бдительность, рассказала агентству "Прайм" аналитик центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании "Инфосистемы Джет" Мария Волгина.
Она напомнила, что самым "опасным" местом в контексте так называемого "слива" данных являются социальные сети. Здесь злоумышленники могут либо получить данные, опубликованные самой жертвой, либо произвести атаку на один из сервисов, где зарегистрировался человек. В последнем случае злоумышленникам будет доступна вся информация, которую пользователь указал о себе в процессе регистрации, включая пароли, отмечает эксперт.
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 19:24
Минцифры разработало порядок уничтожения обезличенных персональных данных
Для защиты своих данных стоит следовать простым правилам: выбирать сложные пароли, не использовать один пароль для всех аккаунтов, а также не делиться чувствительной информацией, например, о планируемом отъезде, подчеркнула она.
 
ТехнологииИнфосистемы ДжетРоссияперсональные данные
 
 
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