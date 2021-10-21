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Наука
https://ria.ru/20211021/urfu-1755185487.html
В России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищи
В России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищи - РИА Новости, 21.10.2021
В России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищи
Первый в мире экспресс-метод обнаружения нитробензола – опасного токсина, которым могут быть заражены мед и другие популярные продукты питания – разработали... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T03:00
2021-10-21T03:00
наука
екатеринбург
уральский федеральный университет
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Первый в мире экспресс-метод обнаружения нитробензола – опасного токсина, которым могут быть заражены мед и другие популярные продукты питания – разработали специалисты Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) совместно с другими российскими учеными. По словам авторов, разработка также отличается беспрецедентной точностью анализа. Исследование опубликовано в журнале Food chemistry.Нитробензол – чрезвычайно опасное соединение с сильным канцерогенным и мутагенным действием, трудно поддающееся химической нейтрализации. Он широко применяется в химической промышленности в качестве растворителя. Контроль содержания этого вещества в продуктах питания и окружающей среде, по словам ученых УрФУ, является важнейшей частью экологического мониторинга.Один из продуктов питания, наиболее подверженный загрязнению нитробензолом, это мед, отметили ученые. Вызвано это применением инсектицидов, используемых для защиты пчел и ульев от клещей.Большинство методов определения уровня нитробензола в продуктах требуют длительной лабораторной работы, и поэтому непригодны для быстрого анализа "на месте". Все больший практический интерес, как объяснили ученые, представляет разработка портативных аналитических устройств."Чувствительность и точность таких анализаторов определяется структурой "распознавателя" – так называемого рецепторного слоя. Как правило, он состоит из ферментов, универсальных биологических катализаторов, которые наряду с некоторыми преимуществами имеют высокую стоимость и низкую химическую стабильность", – рассказала директор Инновационного центра химико-фармацевтических технологий УрФУ Алиса Козицина.Специалисты университета разработали синтетический рецептор в качестве замены системам на основе ферментов, а также создали основанный на нем прототип портативного анализатора. Принцип его действия основан на применении органических соединений класса диазинов: эти вещества способны избирательно взаимодействовать с нитробензолом, "вытягивая" его из анализируемой пробы на электрод электрохимического датчика. По словам создателей, новый метод отличается исключительной чувствительностью и минимальными трудозатратами на подготовку проб.С помощью нового подхода исследователи УрФУ смогли обнаружить в некоторых коммерческих образцах меда небезопасное количество нитробензола, "пропущенное" при анализе принятыми методами.Важное достоинство нового метода – возможность реализации как в стационарных лабораториях, так и виде портативных устройств. Разработка будет востребована не только в экологическом мониторинге и контроле качества продуктов питания, но и в промышленности, например, при производстве косметики, уверены ученые.Работы проводились совместно со специалистами Института органического синтеза УрО РАН. В дальнейшем научный коллектив намерен продолжить как фундаментальные исследования в этой области, так и разработку новых аналитических систем для работы с опасными химикатами и лекарственными средствами.
https://ria.ru/20201214/sfu-1588778189.html
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екатеринбург, уральский федеральный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, россия
03:00 21.10.2021
 

В России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищи

© Фото : пресс-служба УрФУАлиса Козицына и Татьяна Свалова
Алиса Козицына и Татьяна Свалова - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© Фото : пресс-служба УрФУ
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Первый в мире экспресс-метод обнаружения нитробензола – опасного токсина, которым могут быть заражены мед и другие популярные продукты питания – разработали специалисты Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) совместно с другими российскими учеными. По словам авторов, разработка также отличается беспрецедентной точностью анализа. Исследование опубликовано в журнале Food chemistry.
Нитробензол – чрезвычайно опасное соединение с сильным канцерогенным и мутагенным действием, трудно поддающееся химической нейтрализации. Он широко применяется в химической промышленности в качестве растворителя. Контроль содержания этого вещества в продуктах питания и окружающей среде, по словам ученых УрФУ, является важнейшей частью экологического мониторинга.
Один из продуктов питания, наиболее подверженный загрязнению нитробензолом, это мед, отметили ученые. Вызвано это применением инсектицидов, используемых для защиты пчел и ульев от клещей.
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Большинство методов определения уровня нитробензола в продуктах требуют длительной лабораторной работы, и поэтому непригодны для быстрого анализа "на месте". Все больший практический интерес, как объяснили ученые, представляет разработка портативных аналитических устройств.
"Чувствительность и точность таких анализаторов определяется структурой "распознавателя" – так называемого рецепторного слоя. Как правило, он состоит из ферментов, универсальных биологических катализаторов, которые наряду с некоторыми преимуществами имеют высокую стоимость и низкую химическую стабильность", – рассказала директор Инновационного центра химико-фармацевтических технологий УрФУ Алиса Козицина.
© Фото : пресс-служба УрФУДиректор Инновационного центра химико-фармацевтических технологий УрФУ Алиса Козицина
Директор Инновационного центра химико-фармацевтических технологий УрФУ Алиса Козицина - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© Фото : пресс-служба УрФУ
Директор Инновационного центра химико-фармацевтических технологий УрФУ Алиса Козицина
Специалисты университета разработали синтетический рецептор в качестве замены системам на основе ферментов, а также создали основанный на нем прототип портативного анализатора. Принцип его действия основан на применении органических соединений класса диазинов: эти вещества способны избирательно взаимодействовать с нитробензолом, "вытягивая" его из анализируемой пробы на электрод электрохимического датчика. По словам создателей, новый метод отличается исключительной чувствительностью и минимальными трудозатратами на подготовку проб.

"В отличие от оптических спектральных анализаторов, применяемых сейчас для поиска нитробензола, электрохимические датчики миниатюрны, просты в изготовлении и требуют ультрамалое количество анализируемого продукта. Наша распознающая система и прототип электрохимического датчика не имеют прямых аналогов в мире", – отметила доцент УрФУ Татьяна Свалова.

С помощью нового подхода исследователи УрФУ смогли обнаружить в некоторых коммерческих образцах меда небезопасное количество нитробензола, "пропущенное" при анализе принятыми методами.
Важное достоинство нового метода – возможность реализации как в стационарных лабораториях, так и виде портативных устройств. Разработка будет востребована не только в экологическом мониторинге и контроле качества продуктов питания, но и в промышленности, например, при производстве косметики, уверены ученые.
Работы проводились совместно со специалистами Института органического синтеза УрО РАН. В дальнейшем научный коллектив намерен продолжить как фундаментальные исследования в этой области, так и разработку новых аналитических систем для работы с опасными химикатами и лекарственными средствами.
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НаукаЕкатеринбургУральский федеральный университетНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаРоссия
 
 
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