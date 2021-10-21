https://ria.ru/20211021/urfu-1755185487.html

В России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищи

В России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищи - РИА Новости, 21.10.2021

В России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищи

Первый в мире экспресс-метод обнаружения нитробензола – опасного токсина, которым могут быть заражены мед и другие популярные продукты питания – разработали... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T03:00

2021-10-21T03:00

2021-10-21T03:00

наука

екатеринбург

уральский федеральный университет

навигатор абитуриента

университетская наука

россия

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Первый в мире экспресс-метод обнаружения нитробензола – опасного токсина, которым могут быть заражены мед и другие популярные продукты питания – разработали специалисты Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) совместно с другими российскими учеными. По словам авторов, разработка также отличается беспрецедентной точностью анализа. Исследование опубликовано в журнале Food chemistry.Нитробензол – чрезвычайно опасное соединение с сильным канцерогенным и мутагенным действием, трудно поддающееся химической нейтрализации. Он широко применяется в химической промышленности в качестве растворителя. Контроль содержания этого вещества в продуктах питания и окружающей среде, по словам ученых УрФУ, является важнейшей частью экологического мониторинга.Один из продуктов питания, наиболее подверженный загрязнению нитробензолом, это мед, отметили ученые. Вызвано это применением инсектицидов, используемых для защиты пчел и ульев от клещей.Большинство методов определения уровня нитробензола в продуктах требуют длительной лабораторной работы, и поэтому непригодны для быстрого анализа "на месте". Все больший практический интерес, как объяснили ученые, представляет разработка портативных аналитических устройств."Чувствительность и точность таких анализаторов определяется структурой "распознавателя" – так называемого рецепторного слоя. Как правило, он состоит из ферментов, универсальных биологических катализаторов, которые наряду с некоторыми преимуществами имеют высокую стоимость и низкую химическую стабильность", – рассказала директор Инновационного центра химико-фармацевтических технологий УрФУ Алиса Козицина.Специалисты университета разработали синтетический рецептор в качестве замены системам на основе ферментов, а также создали основанный на нем прототип портативного анализатора. Принцип его действия основан на применении органических соединений класса диазинов: эти вещества способны избирательно взаимодействовать с нитробензолом, "вытягивая" его из анализируемой пробы на электрод электрохимического датчика. По словам создателей, новый метод отличается исключительной чувствительностью и минимальными трудозатратами на подготовку проб.С помощью нового подхода исследователи УрФУ смогли обнаружить в некоторых коммерческих образцах меда небезопасное количество нитробензола, "пропущенное" при анализе принятыми методами.Важное достоинство нового метода – возможность реализации как в стационарных лабораториях, так и виде портативных устройств. Разработка будет востребована не только в экологическом мониторинге и контроле качества продуктов питания, но и в промышленности, например, при производстве косметики, уверены ученые.Работы проводились совместно со специалистами Института органического синтеза УрО РАН. В дальнейшем научный коллектив намерен продолжить как фундаментальные исследования в этой области, так и разработку новых аналитических систем для работы с опасными химикатами и лекарственными средствами.

https://ria.ru/20201214/sfu-1588778189.html

https://ria.ru/20210517/sfu-1732185559.html

екатеринбург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатеринбург, уральский федеральный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, россия