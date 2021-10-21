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Британцы поприветствовали унижение Евросоюза Россией
"Рыдает как девчонка": британцы поддержали "унижение" Евросоюза Россией - РИА Новости, 21.10.2021
Британцы поприветствовали унижение Евросоюза Россией
Читатели британского издания Daily Express прокомментировали статью о том, что Россия "унижает" Евросоюз в ситуации с энергетическим кризисом. Многие припомнили РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T10:35
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азия
москва
великобритания
евросоюз
россия
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Express прокомментировали статью о том, что Россия "унижает" Евросоюз в ситуации с энергетическим кризисом. Многие припомнили Брюсселю старые обиды и поддержали действия Москвы."Евросоюз просчитался, а теперь восточноевропейские государства — изгои пытаются свалить всю вину на Россию — из чистой злобы, хотя представители Евросоюза уже сказали, что Россия ничего плохого не сделала", — отметил пользователь с ником Username Mk2."Что может не нравиться в том, как Путин не позволяет Евросоюзу водить его за нос? Борис, бери пример с парня, который знает, как себя вести", — выразил мнение Man in oz."Евросоюз ведет себя по отношению к России точно так же, как вел себя по отношению к Соединенному Королевству, когда у нас были вакцины от COVID-19, а у них не было. Горстка прохвостов — эти ребята из Брюсселя", — написал Fzwmyh."То есть Евросоюз считает, что имеет право шантажировать Соединенное Королевство, чтобы добиться своего, но рыдает как маленькая девочка, когда Россия проделывает то же самое с ним. Вот что я называю кармой", — подчеркнул johnny english."Создается впечатление, что Россия загнала Евросоюз в угол. Отлично разыграно, господин Путин!" — подытожили читатели.Газовый рынок Европы в последние месяцы лихорадит. Если в начале августа фьючерсы торговались в районе 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября выросли более чем вдвое, а 6 октября достигли исторического максимума в 1937 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены все равно остаются высокими.Как отмечали эксперты, это связано с низким уровнем заполненности подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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азия, москва, великобритания, евросоюз, россия
10:35 21.10.2021 (обновлено: 11:19 21.10.2021)
 
"Рыдает как девчонка": британцы поддержали "унижение" Евросоюза Россией

Читатели Daily Express назвали Евросоюз "горсткой прохвостов" в ситуации с поставками газа

© AP Photo / Francisco SecoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© AP Photo / Francisco Seco
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Express прокомментировали статью о том, что Россия "унижает" Евросоюз в ситуации с энергетическим кризисом. Многие припомнили Брюсселю старые обиды и поддержали действия Москвы.
"Евросоюз просчитался, а теперь восточноевропейские государства — изгои пытаются свалить всю вину на Россию — из чистой злобы, хотя представители Евросоюза уже сказали, что Россия ничего плохого не сделала", — отметил пользователь с ником Username Mk2.
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"Что может не нравиться в том, как Путин не позволяет Евросоюзу водить его за нос? Борис, бери пример с парня, который знает, как себя вести", — выразил мнение Man in oz.
"Евросоюз ведет себя по отношению к России точно так же, как вел себя по отношению к Соединенному Королевству, когда у нас были вакцины от COVID-19, а у них не было. Горстка прохвостов — эти ребята из Брюсселя", — написал Fzwmyh.
"То есть Евросоюз считает, что имеет право шантажировать Соединенное Королевство, чтобы добиться своего, но рыдает как маленькая девочка, когда Россия проделывает то же самое с ним. Вот что я называю кармой", — подчеркнул johnny english.
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"Создается впечатление, что Россия загнала Евросоюз в угол. Отлично разыграно, господин Путин!" — подытожили читатели.
Газовый рынок Европы в последние месяцы лихорадит. Если в начале августа фьючерсы торговались в районе 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября выросли более чем вдвое, а 6 октября достигли исторического максимума в 1937 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены все равно остаются высокими.
Как отмечали эксперты, это связано с низким уровнем заполненности подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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