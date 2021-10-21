https://ria.ru/20211021/ukraina-1755641813.html

Участника войны в Донбассе арестовали в Греции за его советское прошлое

Участника войны в Донбассе арестовали в Греции за его советское прошлое - РИА Новости, 22.10.2021

Участника войны в Донбассе арестовали в Греции за его советское прошлое

Гражданина Украины арестовали в Греции по запросу другого европейского государства, консулы поддерживают с ним связь, сообщил в четверг пресс-секретарь... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-21T17:45

2021-10-21T17:45

2021-10-22T02:02

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греция

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КИЕВ, 21 окт - РИА Новости. Гражданина Украины арестовали в Греции по запросу другого европейского государства, консулы поддерживают с ним связь, сообщил в четверг пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Олег Николенко."Консульство Украины в Салониках занимается делом арестованного в Греции гражданина Украины по запросу другого европейского государства. Консулы поддерживают с украинцем регулярную связь, он обеспечен украинскими и греческими адвокатами, условия его содержания приемлемы", - цитирует Николенко агентство УНИАН.По его словам, в пятницу адвокат планирует приехать в Афины для защиты интересов украинского гражданина во время рассмотрения прокуратурой Верховного суда Греции апелляционной жалобы на решение окружного прокурора региона Фракия. По оценкам украинских дипломатов, рассмотрение апелляции может длиться несколько месяцев.Николенко отметил, что в понедельник арестованного должны посетить украинские консулы. Кроме того, МИД Украины задействовал и другие контакты с греческой стороной, в частности через правоохранительные органы и офис уполномоченного по правам человека. "Мы настаиваем на объективном и беспристрастном рассмотрении дела с полным соблюдением законных прав украинского гражданина", - сказал он.Координатор неправительственной организации "Медийная инициатива за права человека" Ольга Решетилова сообщила, что в Греции задержали ветерана АТО (антитеррористическая операция на Донбассе – ред.) Александра Радкевича."Его задержали по запросу Литвы, где Александр был заочно осужден по так называемому делу 13 января... Среди осужденных оказался и гражданин Украины Александр Радкевич, который в начале 1991 года служил в 107 мотострелковой дивизии Вооруженных сил СССР, 11 января 1991 года был назначен водителем-механиком танка, который находился рядом с Домом печати в Вильнюсе, за который шла борьба", - написала она в Facebook.Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены. Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет.

https://ria.ru/20210812/slutskiy-1745548499.html

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в мире, украина, афины, вильнюс, греция, мид украины