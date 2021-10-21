Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211021/ukraina-1755641813.html
Участника войны в Донбассе арестовали в Греции за его советское прошлое
Участника войны в Донбассе арестовали в Греции за его советское прошлое - РИА Новости, 22.10.2021
Участника войны в Донбассе арестовали в Греции за его советское прошлое
Гражданина Украины арестовали в Греции по запросу другого европейского государства, консулы поддерживают с ним связь, сообщил в четверг пресс-секретарь... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-21T17:45
2021-10-22T02:02
в мире
украина
афины
вильнюс
греция
мид украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_cb86a98ddeea3d04ce9e41498dd2fe05.jpg
КИЕВ, 21 окт - РИА Новости. Гражданина Украины арестовали в Греции по запросу другого европейского государства, консулы поддерживают с ним связь, сообщил в четверг пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Олег Николенко."Консульство Украины в Салониках занимается делом арестованного в Греции гражданина Украины по запросу другого европейского государства. Консулы поддерживают с украинцем регулярную связь, он обеспечен украинскими и греческими адвокатами, условия его содержания приемлемы", - цитирует Николенко агентство УНИАН.По его словам, в пятницу адвокат планирует приехать в Афины для защиты интересов украинского гражданина во время рассмотрения прокуратурой Верховного суда Греции апелляционной жалобы на решение окружного прокурора региона Фракия. По оценкам украинских дипломатов, рассмотрение апелляции может длиться несколько месяцев.Николенко отметил, что в понедельник арестованного должны посетить украинские консулы. Кроме того, МИД Украины задействовал и другие контакты с греческой стороной, в частности через правоохранительные органы и офис уполномоченного по правам человека. "Мы настаиваем на объективном и беспристрастном рассмотрении дела с полным соблюдением законных прав украинского гражданина", - сказал он.Координатор неправительственной организации "Медийная инициатива за права человека" Ольга Решетилова сообщила, что в Греции задержали ветерана АТО (антитеррористическая операция на Донбассе – ред.) Александра Радкевича."Его задержали по запросу Литвы, где Александр был заочно осужден по так называемому делу 13 января... Среди осужденных оказался и гражданин Украины Александр Радкевич, который в начале 1991 года служил в 107 мотострелковой дивизии Вооруженных сил СССР, 11 января 1991 года был назначен водителем-механиком танка, который находился рядом с Домом печати в Вильнюсе, за который шла борьба", - написала она в Facebook.Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены. Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет.
https://ria.ru/20210812/slutskiy-1745548499.html
украина
афины
вильнюс
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_b61ab88c78ad18a4eedade366d17ce42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, афины, вильнюс, греция, мид украины
17:45 21.10.2021 (обновлено: 02:02 22.10.2021)
 
Участника войны в Донбассе арестовали в Греции за его советское прошлое

Гражданина Украины арестовали в Греции по запросу Литвы, консулы поддерживают с ним связь

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
КИЕВ, 21 окт - РИА Новости. Гражданина Украины арестовали в Греции по запросу другого европейского государства, консулы поддерживают с ним связь, сообщил в четверг пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Олег Николенко.
"Консульство Украины в Салониках занимается делом арестованного в Греции гражданина Украины по запросу другого европейского государства. Консулы поддерживают с украинцем регулярную связь, он обеспечен украинскими и греческими адвокатами, условия его содержания приемлемы", - цитирует Николенко агентство УНИАН.
По его словам, в пятницу адвокат планирует приехать в Афины для защиты интересов украинского гражданина во время рассмотрения прокуратурой Верховного суда Греции апелляционной жалобы на решение окружного прокурора региона Фракия. По оценкам украинских дипломатов, рассмотрение апелляции может длиться несколько месяцев.
Николенко отметил, что в понедельник арестованного должны посетить украинские консулы. Кроме того, МИД Украины задействовал и другие контакты с греческой стороной, в частности через правоохранительные органы и офис уполномоченного по правам человека. "Мы настаиваем на объективном и беспристрастном рассмотрении дела с полным соблюдением законных прав украинского гражданина", - сказал он.
Председатель комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 21:09
Слуцкий обвинил власти Литвы в двойных стандартах
Координатор неправительственной организации "Медийная инициатива за права человека" Ольга Решетилова сообщила, что в Греции задержали ветерана АТО (антитеррористическая операция на Донбассе – ред.) Александра Радкевича.
"Его задержали по запросу Литвы, где Александр был заочно осужден по так называемому делу 13 января... Среди осужденных оказался и гражданин Украины Александр Радкевич, который в начале 1991 года служил в 107 мотострелковой дивизии Вооруженных сил СССР, 11 января 1991 года был назначен водителем-механиком танка, который находился рядом с Домом печати в Вильнюсе, за который шла борьба", - написала она в Facebook.
Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены. Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет.
 
В миреУкраинаАфиныВильнюсГрецияМИД Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Россияне решили закупить продукты перед длинными выходными
05:03"Подмешивают российский": на Украине пожаловались на качество газа
04:48Стюарт призналась, будет ли играть Джокера в фильме о Бэтмене с Паттинсоном
04:47США в случае агрессии со стороны Китая встанут на защиту Тайваня
04:43Байден заявил, что не хочет холодной войны с Китаем
04:34В Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"
04:27Байден призвал не беспокоиться по поводу роста военной мощи России
04:22Байден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в США
04:15Байден назвал причину всплеска цен на топливо в США
04:12В США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИ
04:09Назван сезонный продукт для похудения
04:01Байден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 года
03:43Байден заявил, что "был сенатором 370 лет"
03:29Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накоплений
03:20Эксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целях
03:20Названа самая полезная каша для завтрака
03:18Россиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущем
03:17Песков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию Путина
03:04Байден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООН
02:41В США нашли останки жениха загадочно погибшей девушки
Лента новостейМолния
Россияне решили закупить продукты перед длинными выходными"Подмешивают российский": на Украине пожаловались на качество газаСтюарт призналась, будет ли играть Джокера в фильме о Бэтмене с ПаттинсономСША в случае агрессии со стороны Китая встанут на защиту ТайваняБайден заявил, что не хочет холодной войны с КитаемВ Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"Байден призвал не беспокоиться по поводу роста военной мощи РоссииБайден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в СШАБайден назвал причину всплеска цен на топливо в СШАВ США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИНазван сезонный продукт для похуденияБайден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 годаБайден заявил, что "был сенатором 370 лет"Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накопленийЭксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целяхНазвана самая полезная каша для завтракаРоссиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущемПесков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию ПутинаБайден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООНВ США нашли останки жениха загадочно погибшей девушки