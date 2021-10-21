https://ria.ru/20211021/ukraina-1755610978.html

Украина готова предоставить допуск к задержанному в Донбассе россиянину

Украина готова предоставить допуск к задержанному в Донбассе россиянину - РИА Новости, 21.10.2021

Украина готова предоставить допуск к задержанному в Донбассе россиянину

Украина готова предоставить международным организациям, в частности Международному комитету Красного Креста, допуск к задержанному в Донбассе гражданину РФ... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T15:57

2021-10-21T15:57

2021-10-21T16:09

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КИЕВ, 21 окт – РИА Новости. Украина готова предоставить международным организациям, в частности Международному комитету Красного Креста, допуск к задержанному в Донбассе гражданину РФ Андрею Косяку, заявил в четверг пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Олег Николенко.Ранее МИД РФ заявил, что задержанный Киевом представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе оказался гражданином России, но Украина не уведомила дипломатические и консульские учреждения РФ, заявил МИД России."Украина готова предоставить международным организациям, в частности Международному комитету Красного Креста, допуск к члену вооруженного формирования Российской Федерации Андрею Косяку", - цитирует Николенко агентство УНИАН.По его словам, задержание Косяка "в очередной раз иллюстрирует ответственность РФ за ведение международного вооруженного конфликта" на Донбассе. Он отметил, что МИД Украины также поручил посольствам за рубежом подробно проинформировать иностранные правительства о доказательствах российской агрессии и грубых нарушениях Россией договоренностей лидеров "нормандского формата".В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а СММ ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК в четверг прекратило все контакты с Киевом, а также в пятницу отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". Страны Запада поддержали Киев в противостоянии с Москвой и ввели против нее санкции. РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений. При этом замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Москва будет вынуждена защитить жителей Донбасса, если украинские силовики начнут массовое уничтожение населения региона.

https://ria.ru/20211021/ukraina-1755566256.html

https://ria.ru/20211019/obse-1755278834.html

https://ria.ru/20211019/stskk-1755275614.html

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украина, донбасс, россия, в мире, мид украины, днр, лнр, ситуация в днр и лнр