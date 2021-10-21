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Генпрокуратура ДНР назвала обстрел Донецка украинскими силовиками терактом
Генпрокуратура ДНР назвала обстрел Донецка украинскими силовиками терактом - РИА Новости, 21.10.2021
Генпрокуратура ДНР назвала обстрел Донецка украинскими силовиками терактом
Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила два уголовных дела по статье "теракт" в отношении украинских силовиков после обстрела... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T15:42
2021-10-21T15:42
2021-10-21T15:56
в мире
куйбышевский район
донецк (донецкая область)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила два уголовных дела по статье "теракт" в отношении украинских силовиков после обстрела Куйбышевского района Донецка, в результате которого были ранены девушка и ребенок, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.Ранее в ДНР заявили, что в четверг утром в результате артиллерийского обстрела со стороны украинских силовиков в Куйбышевском районе Донецка были ранены ребенок и девушка."По факту обстрела Куйбышевского района Донецка, произведенного ВСУ, возбуждены уголовные дела", - говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры ДНР.По информации ведомства, возбуждено два уголовных дела по статье "теракт" в отношении "командира 58-ой отдельной мотопехотной бригады ВСУ, а также подчиненных ему по службе военнослужащих". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
куйбышевский район
донецк (донецкая область)
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РИА Новости
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в мире, куйбышевский район, донецк (донецкая область), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
15:42 21.10.2021 (обновлено: 15:56 21.10.2021)
Генпрокуратура ДНР назвала обстрел Донецка украинскими силовиками терактом
Прокуратура ДНР возбудила два дела по факту обстрела Куйбышевского района Донецка