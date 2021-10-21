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Генпрокуратура ДНР назвала обстрел Донецка украинскими силовиками терактом

Генпрокуратура ДНР назвала обстрел Донецка украинскими силовиками терактом - РИА Новости, 21.10.2021

Генпрокуратура ДНР назвала обстрел Донецка украинскими силовиками терактом

Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила два уголовных дела по статье "теракт" в отношении украинских силовиков после обстрела... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T15:42

2021-10-21T15:42

2021-10-21T15:56

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куйбышевский район

донецк (донецкая область)

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила два уголовных дела по статье "теракт" в отношении украинских силовиков после обстрела Куйбышевского района Донецка, в результате которого были ранены девушка и ребенок, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.Ранее в ДНР заявили, что в четверг утром в результате артиллерийского обстрела со стороны украинских силовиков в Куйбышевском районе Донецка были ранены ребенок и девушка."По факту обстрела Куйбышевского района Донецка, произведенного ВСУ, возбуждены уголовные дела", - говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры ДНР.По информации ведомства, возбуждено два уголовных дела по статье "теракт" в отношении "командира 58-ой отдельной мотопехотной бригады ВСУ, а также подчиненных ему по службе военнослужащих". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

куйбышевский район

донецк (донецкая область)

донецкая народная республика

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в мире, куйбышевский район, донецк (донецкая область), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр