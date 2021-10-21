https://ria.ru/20211021/ukraina-1755565830.html

"Скачите дальше, придурки". Украинцы в ярости от новых терминов по Крыму и Донбассу

"Скачите дальше": украинцы высмеяли "словарь терминов" по Крыму и Донбассу - РИА Новости, 21.10.2021

"Скачите дальше, придурки". Украинцы в ярости от новых терминов по Крыму и Донбассу

Читатели изданий "Страна.ua" и "Главред" негативно оценили разработанный на Украине словарь названий и терминов "в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса". РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T13:00

2021-10-21T13:00

2021-10-21T17:27

украина

севастополь

республика крым

донбасс

россия

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Читатели изданий "Страна.ua" и "Главред" негативно оценили разработанный на Украине словарь названий и терминов "в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса"."У нас теперь СНБО занимается изданием словарей? Вот оттого-то и проблема у нас сегодня, что власть занимается не тем, чем надо. Лучше бы думали, как решить конфликт в Донбассе", — считает Зоя Пархоменко."Гениально! Долго, видно, думали", — сыронизировал Павел Харченко."Получили настоящую свободу слова. Скачите дальше, придурки", — отметил Андрей Букин."Не зря про киевскую власть определили в начало списка. Знают собаки, чье мясо съели. Кто-то не самый глупый начал список. Но дальше пустил все на самотек, отдав дуракам", — написал еще один пользователь."Я так понимаю, если брать в кавычки название Крымский мост, то он исчезнет. А если мы будем говорить "АТО" вместо "гражданская война" — она сама собой закончится", — пошутил Vadym Sydorenko."Скорее бы выборы", — подытожили читатели.Ранее аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) разработал словарь названий и терминов "в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса", которые рекомендует использовать властям, дипломатам и СМИ. В частности, предлагают использовать словосочетание "на Донбассе" вместо "в Донбассе", а "воссоединение Крыма и Севастополя с Россией", равно как присоединение и возвращение, следует называть "временной оккупацией (Россией) Автономной Республики Крым и города Севастополя (Крымского полуострова)", "российским вторжением в Крым" или "захватом Россией Крыма".

https://ria.ru/20211020/slovar-1755431554.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211020/ukraina-1755479356.html

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украина, севастополь, республика крым, донбасс, россия