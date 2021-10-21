https://ria.ru/20211021/ukraina-1755562928.html

Кулеба заявил, что Европа будет неполноценной без Украины

Кулеба заявил, что Европа будет неполноценной без Украины - РИА Новости, 21.10.2021

Кулеба заявил, что Европа будет неполноценной без Украины

Европа будет неполноценной без Украины, Брюсселю нужно дать гарантию и обозначить ясную перспективу в вопросе присоединения Киева к ЕС, заявил глава украинского РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T12:48

2021-10-21T12:48

2021-10-21T12:48

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дмитрий кулеба

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Европа будет неполноценной без Украины, Брюсселю нужно дать гарантию и обозначить ясную перспективу в вопросе присоединения Киева к ЕС, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.По его словам, "всегда было много скептицизма вокруг европейского успеха Украины - как внутри страны, так и за ее пределами". "У нас же нет никаких сомнений. Этот скептицизм только мобилизовал наши усилия, мы продолжим верить в наш курс", - отметил он, выступая на 4-м Форуме ассоциации по обмену, посвященном реализации соглашения об "ассоциированном трио"."Европа не может быть полноценной без Украины, а Украина не может быть полноценной без Европы. Украинская идентичность является частью мозаики европейской идентичности", - сказал он.Но, как подчеркнул Кулеба, "нужен ясный сигнал, что наши амбиции имеют значение, что наши европейские устремления приветствуются, что наши реформы содержательны". "Наше ключевое ожидание от ЕС - гарантия Украине европейской перспективы. Это решение требует просто политической воли ЕС без институциональных обязательств. Ясная европейская перспектива будет огромной мотивирующей и трансформирующей силой для Украины", - добавил Кулеба."Это принесёт определённость в нашу часть Европы. ЕС нужно действовать активно и амбициозно здесь, чтобы избежать ситуации, когда другие силы посягнут на эту землю. Мы должны вместе работать над тем, чтобы сохранить веру в то, что цель присоединения к ЕС осуществима", - указал Кулеба.Украина, Грузия и Молдавия подписали меморандум о создании "ассоциированного трио" 17 мая 2021 года в Киеве. Документ подчеркивает европейские стремления трех ассоциированных партнеров ЕС и их амбиции стать членами Евросоюза. "Ассоциированное трио" - это трехсторонний формат, в котором Украина, Грузия и Молдавия координируют усилия по евроинтеграции.Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе на Украине открылся рынок ЕС. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля. В июне 2017 года ЕС ввел безвизовый режим для Украины, граждане этой страны могут путешествовать внутри ЕС на срок до 90 дней в течение любого 180-дневнего периода.В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. При этом занимавший пост еврокомиссара по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20211019/voprosy-1755130110.html

https://ria.ru/20211006/melnik-1753269173.html

https://ria.ru/20210929/evrosoyuz-1752340785.html

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в мире, украина, евросоюз, мид украины, дмитрий кулеба