https://ria.ru/20211021/ukraina-1755535223.html

Партия Порошенко обошла в рейтинге партию Зеленского

Партия Порошенко обошла в рейтинге партию Зеленского - РИА Новости, 21.10.2021

Партия Порошенко обошла в рейтинге партию Зеленского

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" впервые обошла в рейтингах пропрезидентскую партию "Слуга народа", за них готовы... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T11:02

2021-10-21T11:02

2021-10-21T11:09

в мире

украина

киев

партия "батькивщина"

владимир зеленский

петр порошенко

радикальная партия олега ляшко

донбасс

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КИЕВ, 21 окт - РИА Новости. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" впервые обошла в рейтингах пропрезидентскую партию "Слуга народа", за них готовы проголосовать 15,7% и 15,5% соответственно, свидетельствуют данные социального опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС)."Относительно высокую поддержку имеют четыре партии: "Европейская солидарность" (13,9% всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором), "Слуга народа" (соответственно, 13,7% и 15.5%), "Батькивщина" (12% и 13,6%) и "Оппозиционная платформа – За жизнь" (11,5% и 13%)", - говорится в сообщении.По итогам опроса КМИС в сентябре за партию "Слуга народа" готовы были проголосовать 17,4%, а за "Европейскую солидарность" - 11,6%.Также пятипроцентный барьер преодолевают партия экс-главы Службы безопасности Игоря Смешко "Сила и честь", за которого готовы отдать голоса 7,8% граждан, партия экс-депутата Рады Евгения Мураева "Наши" с результатом 5,7%, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 5,6%, и партия экс-премьера Владимира Гройсмана "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,6%, что на грани пятипроцентного проходного барьера.Опрос проводился методом телефонного интервью с 15 по 18 октября, были опрошены 1200 респондентов во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность не превышает 3,2%.После избрания президентом в 2019 году Владимир Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные парламентские выборы. На них с рекордным результатом победила пропрезидентская партия "Слуга народа". Зеленский получил карт-бланш в виде монобольшинства в парламенте. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году, а в Верховную раду - в 2023 году.

https://ria.ru/20211020/vybory-1755423514.html

https://ria.ru/20200611/1572814888.html

украина

киев

донбасс

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в мире, украина, киев, партия "батькивщина", владимир зеленский, петр порошенко, радикальная партия олега ляшко, донбасс, европейская солидарность, игорь смешко, партия "слуга народа", оппозиционная платформа - за жизнь