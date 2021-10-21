Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211021/ukraina-1755535223.html
Партия Порошенко обошла в рейтинге партию Зеленского
Партия Порошенко обошла в рейтинге партию Зеленского - РИА Новости, 21.10.2021
Партия Порошенко обошла в рейтинге партию Зеленского
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" впервые обошла в рейтингах пропрезидентскую партию "Слуга народа", за них готовы... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T11:02
2021-10-21T11:09
в мире
украина
киев
партия "батькивщина"
владимир зеленский
петр порошенко
радикальная партия олега ляшко
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753678461_0:232:2935:1883_1920x0_80_0_0_a1a42e6e08be7079ff2c16e746ceb162.jpg
КИЕВ, 21 окт - РИА Новости. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" впервые обошла в рейтингах пропрезидентскую партию "Слуга народа", за них готовы проголосовать 15,7% и 15,5% соответственно, свидетельствуют данные социального опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС)."Относительно высокую поддержку имеют четыре партии: "Европейская солидарность" (13,9% всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором), "Слуга народа" (соответственно, 13,7% и 15.5%), "Батькивщина" (12% и 13,6%) и "Оппозиционная платформа – За жизнь" (11,5% и 13%)", - говорится в сообщении.По итогам опроса КМИС в сентябре за партию "Слуга народа" готовы были проголосовать 17,4%, а за "Европейскую солидарность" - 11,6%.Также пятипроцентный барьер преодолевают партия экс-главы Службы безопасности Игоря Смешко "Сила и честь", за которого готовы отдать голоса 7,8% граждан, партия экс-депутата Рады Евгения Мураева "Наши" с результатом 5,7%, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 5,6%, и партия экс-премьера Владимира Гройсмана "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,6%, что на грани пятипроцентного проходного барьера.Опрос проводился методом телефонного интервью с 15 по 18 октября, были опрошены 1200 респондентов во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность не превышает 3,2%.После избрания президентом в 2019 году Владимир Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные парламентские выборы. На них с рекордным результатом победила пропрезидентская партия "Слуга народа". Зеленский получил карт-бланш в виде монобольшинства в парламенте. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году, а в Верховную раду - в 2023 году.
https://ria.ru/20211020/vybory-1755423514.html
https://ria.ru/20200611/1572814888.html
украина
киев
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753678461_378:0:2935:1918_1920x0_80_0_0_ae8aa4696c4f8d2ace5703b64b07bd19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, киев, партия "батькивщина", владимир зеленский, петр порошенко, радикальная партия олега ляшко, донбасс, европейская солидарность, игорь смешко, партия "слуга народа", оппозиционная платформа - за жизнь
11:02 21.10.2021 (обновлено: 11:09 21.10.2021)
 
Партия Порошенко обошла в рейтинге партию Зеленского

Партия экс-президента Украины Порошенко впервые обошла в рейтинге партию Зеленского

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 21 окт - РИА Новости. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" впервые обошла в рейтингах пропрезидентскую партию "Слуга народа", за них готовы проголосовать 15,7% и 15,5% соответственно, свидетельствуют данные социального опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
"Относительно высокую поддержку имеют четыре партии: "Европейская солидарность" (13,9% всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором), "Слуга народа" (соответственно, 13,7% и 15.5%), "Батькивщина" (12% и 13,6%) и "Оппозиционная платформа – За жизнь" (11,5% и 13%)", - говорится в сообщении.
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
Вчера, 15:49
Разумков предупредил Зеленского о последствиях досрочных выборов в Раду
По итогам опроса КМИС в сентябре за партию "Слуга народа" готовы были проголосовать 17,4%, а за "Европейскую солидарность" - 11,6%.
Также пятипроцентный барьер преодолевают партия экс-главы Службы безопасности Игоря Смешко "Сила и честь", за которого готовы отдать голоса 7,8% граждан, партия экс-депутата Рады Евгения Мураева "Наши" с результатом 5,7%, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 5,6%, и партия экс-премьера Владимира Гройсмана "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,6%, что на грани пятипроцентного проходного барьера.
Опрос проводился методом телефонного интервью с 15 по 18 октября, были опрошены 1200 респондентов во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность не превышает 3,2%.
После избрания президентом в 2019 году Владимир Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные парламентские выборы. На них с рекордным результатом победила пропрезидентская партия "Слуга народа". Зеленский получил карт-бланш в виде монобольшинства в парламенте. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году, а в Верховную раду - в 2023 году.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.06.2020
11 июня 2020, 15:58
По данным опроса, рейтинг Зеленского на Украине снизился до 37,6%
 
В миреУкраинаКиевПартия "Батькивщина"Владимир ЗеленскийПетр ПорошенкоРадикальная партия Олега ЛяшкоДонбассЕвропейская солидарностьИгорь СмешкоПартия "Слуга народа"Оппозиционная платформа - За жизнь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:00Лавров поговорил по телефону с Макеем
13:00"Гениально": украинцы высмеяли новый словарь терминов по Крыму и Донбассу
12:59Миронов предложил главе Пенсионного фонда уйти в отставку
12:57В Подмосковье установили школьные каникулы с 28 октября по 7 ноября
12:53Депздрав разъяснил ситуацию с COVID-19 среди детей в Москве
12:52Ракета Южной Кореи не смогла вывести на орбиту макет спутника
12:50На Ямале ввели QR-коды для посещения общепита и салонов красоты
12:48В Подмосковье введут ограничения на посещение театров и музеев
12:48Кулеба заявил, что Европа будет неполноценной без Украины
12:46Володин призвал депутатов Госдумы соблюдать масочный режим
12:45В Подмосковье работодателей обязали перевести на удаленку 30% сотрудников
12:42Основатель Group-IB не признал вину в госизмене
12:41В Подмосковье ограничат бесплатный проезд в транспорте для пожилых людей
12:41Песков призвал разъяснить идею Минцифры о СМИ с иностранным финансированием
12:40Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в нерабочие дни
12:39В Москве продолжат оказывать плановую медицинскую помощь
12:36В Подмосковье установили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября
12:36В Греции высказались о решении патриарха Варфоломея по Украине
12:34Делегации нескольких стран покинули зал во время выступления Матвиенко
12:33Роспотребнадзор измерил уровень радиации в Ростовской области
Лента новостейМолния
Лавров поговорил по телефону с Макеем"Гениально": украинцы высмеяли новый словарь терминов по Крыму и ДонбассуМиронов предложил главе Пенсионного фонда уйти в отставкуВ Подмосковье установили школьные каникулы с 28 октября по 7 ноябряДепздрав разъяснил ситуацию с COVID-19 среди детей в МосквеРакета Южной Кореи не смогла вывести на орбиту макет спутникаНа Ямале ввели QR-коды для посещения общепита и салонов красотыВ Подмосковье введут ограничения на посещение театров и музеевКулеба заявил, что Европа будет неполноценной без УкраиныВолодин призвал депутатов Госдумы соблюдать масочный режимВ Подмосковье работодателей обязали перевести на удаленку 30% сотрудниковОснователь Group-IB не признал вину в госизменеВ Подмосковье ограничат бесплатный проезд в транспорте для пожилых людейПесков призвал разъяснить идею Минцифры о СМИ с иностранным финансированиемРоспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в нерабочие дниВ Москве продолжат оказывать плановую медицинскую помощьВ Подмосковье установили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноябряВ Греции высказались о решении патриарха Варфоломея по УкраинеДелегации нескольких стран покинули зал во время выступления Матвиенко Роспотребнадзор измерил уровень радиации в Ростовской области