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На Украине пообещали придать мощности НАТО в случае вступления в альянс
На Украине пообещали придать мощности НАТО в случае вступления в альянс - РИА Новости, 21.10.2021
На Украине пообещали придать мощности НАТО в случае вступления в альянс
Украина готова ко вступлению в НАТО, присоединение страны к альянсу придаст ему "огромной мощи", считает внештатный советник главы офиса президента Украины и... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T11:00
2021-10-21T11:00
в мире
киев
сша
франция
андерс фог расмуссен
нато
верховная рада украины
ллойд остин
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КИЕВ, 21 окт - РИА Новости. Украина готова ко вступлению в НАТО, присоединение страны к альянсу придаст ему "огромной мощи", считает внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.Ранее министр обороны США Ллойд Остин, комментируя перспективы членства Украины в альянсе, заявил, что третьи страны не имеют права вето на вступление Украины в НАТО, при этом Вашингтон поддерживает Киев в его устремлениях."Технически мы готовы (вступить в НАТО – ред.), конечно. Более того, мы придадим мощности НАТО. Нужно понимать, мы в НАТО идем не как просители с рукой протянутой, а мы добавим огромной мощи. Потому что, кроме Соединенных Штатов, Турции и Франции, мы четвертая сила по военной мощи, по крайней мере по сухопутному компоненту, и принятие Украины в НАТО — это точно также означает и новые возможности для НАТО", - заявил Арестович в эфире телеканала "НАШ".По его словам, почти все страны-участники НАТО, кроме двух, поддерживают вступление Украины в альянс. Среди противников пока Венгрия, которая настаивает на разрешении спорных вопросов венгерской национальной общины в Закарпатье до вступления Украины в НАТО.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
https://ria.ru/20211021/ostin-1755443763.html
https://ria.ru/20211017/pentagon-1754934294.html
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в мире, киев, сша, франция, андерс фог расмуссен, нато, верховная рада украины, ллойд остин, алексей арестович
11:00 21.10.2021
 
На Украине пообещали придать мощности НАТО в случае вступления в альянс

Арестович пообещал НАТО "огромную мощь" в случае вступления Украины в альянс

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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КИЕВ, 21 окт - РИА Новости. Украина готова ко вступлению в НАТО, присоединение страны к альянсу придаст ему "огромной мощи", считает внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин, комментируя перспективы членства Украины в альянсе, заявил, что третьи страны не имеют права вето на вступление Украины в НАТО, при этом Вашингтон поддерживает Киев в его устремлениях.
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
08:00
"Мир вздрогнет". Что будет, если Украина вступит в НАТО
"Технически мы готовы (вступить в НАТО – ред.), конечно. Более того, мы придадим мощности НАТО. Нужно понимать, мы в НАТО идем не как просители с рукой протянутой, а мы добавим огромной мощи. Потому что, кроме Соединенных Штатов, Турции и Франции, мы четвертая сила по военной мощи, по крайней мере по сухопутному компоненту, и принятие Украины в НАТО — это точно также означает и новые возможности для НАТО", - заявил Арестович в эфире телеканала "НАШ".
По его словам, почти все страны-участники НАТО, кроме двух, поддерживают вступление Украины в альянс. Среди противников пока Венгрия, которая настаивает на разрешении спорных вопросов венгерской национальной общины в Закарпатье до вступления Украины в НАТО.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
17 октября, 16:33
В Пентагоне заявили об "открытых дверях НАТО" для Украины и Грузии
 
В миреКиевСШАФранцияАндерс Фог РасмуссенНАТОВерховная Рада УкраиныЛлойд ОстинАлексей Арестович
 
 
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