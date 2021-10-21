Литва закупила белорусскую электроэнергию, заставив отказаться от нее Киев
Депутат Рады Герус упрекнул Литву из-за закупки белорусской электроэнергии
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Литва, которая призывала Украину отказаться от импорта электроэнергии с Белорусской АЭС, сама активно потребляет электричество, выработанное на этой станции, об этом в своем Facebook заявил депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа", председатель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.
Как сообщил парламентарий, Литва, президент которой призывал Украину не покупать электроэнергию с Белорусской АЭС, резко увеличила закупки электроэнергии в этой республике. "Хотя по документам это оформлялось, как импорт через Латвию, физически в Литву заходила электроэнергия из Белоруссии - все это видели и это понимали, а министр энергетики Литвы признавал публично, что Литва потребляет электроэнергию с Белорусской АЭС", - написал Герус.
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Так, после подключения первого блока этой электростанции 4 октября переток электроэнергии в Литву резко вырос, а 19 октября были достигнуты максимальные показатели за последние полгода, заявил депутат.
"Очевидно, что и сейчас в Литву значительные объемы электроэнергии поступают с Белорусской АЭС, против которой, как мы слышали, борется Литва. Также в начале октября Литва вдвое увеличила импорт электроэнергии из РФ (из Калининграда)", - добавил он.
При этом после введения Украиной запрета на импорт электроэнергии из Белоруссии рынок Прибалтики остался для последней единственным. "Это, очевидно, усилило переговорную позицию покупателей и по цене для балтийских стран. Хороший поучительный кейс об очень прагматичной политике ради своих национальных экономических интересов. Думаю, у Литвы этой зимой будет все хорошо, без серьезных рисков дефицита электроэнергии", - заключил Герус.
На минувшей неделе издание "Экономическая правда" со ссылкой на собственные источники в министерстве энергетики сообщило, что власти Украины планируют начать импорт электроэнергии из Белоруссии с 1 ноября. Минэнерго Украины опровергло эту информацию и заявило, что не намерено возобновлять импорт поставок электроэнергии из России и Белоруссии во время отопительного сезона.
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой АЭС в Белоруссии выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Минэнерго Белоруссии 10 июня сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год.