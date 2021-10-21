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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211021/ukaz-1755504422.html
Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября
Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября - РИА Новости, 21.10.2021
Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября
Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с целью прекратить распространение коронавирусной инфекции. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T01:32
2021-10-21T05:38
распространение коронавируса
общество
владимир путин
коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с целью прекратить распространение коронавирусной инфекции.Правительству поручили определить режим работы учреждений культуры и здравоохранения в этот период.Органы публичной власти и другие органы и организации должны определить количество работников, которые будут обеспечивать их функционирование.Регионы с критической ситуациейВице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента Владимира Путина перечислила регионы с критической ситуацией по заболеваемости COVID-19.В их число входят Курская и Оренбургская области, Республика Коми, Татарстан, Северная Осетия, Мордовия, а также Воронежская, Новгородская, Волгоградская, Самарская, Саратовская, Челябинская, Свердловская, Омская, Томская, Кировская и Амурская области.По ее словам, в семи субъектах заняты более 95% коек для больных COVID-19 — это Ставрополье, Адыгея, Челябинская, Орловская, Амурская, Самарская, Саратовская области.По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост заболеваемости COVID-19 наблюдается во всех возрастных группах. Она рассказала, что за минувшую неделю зарегистрировано 222 241 случай заболевания, что на 15,5% выше, чем неделей ранее. Тенденция к росту заболеваемости коронавирусом отмечается в течение последних 5 недель на фоне сезонного распространения ОРВИ и гриппа."Лучше вакцинироваться, чем переболеть"Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вакцинация от коронавируса намного лучше альтернативы его перенести."Еще раз призываю всех наших граждан активно прививаться, речь идет о вашей защите, безопасности, о жизни в конце концов, о здоровье ваших родных", - подчеркнул президент.Российский "Спутник V" одобрили в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек — это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами вакцина занимает второе место в мире.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам министра здравоохранения Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента.В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20211020/predpritiya-1755483435.html
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общество, владимир путин, коронавирус в россии
01:32 21.10.2021 (обновлено: 05:38 21.10.2021)
 
Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября

Путин поддержал решение объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с целью прекратить распространение коронавирусной инфекции.
"Установить с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы", — гласит документ.
Правительству поручили определить режим работы учреждений культуры и здравоохранения в этот период.
Органы публичной власти и другие органы и организации должны определить количество работников, которые будут обеспечивать их функционирование.

Регионы с критической ситуацией

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента Владимира Путина перечислила регионы с критической ситуацией по заболеваемости COVID-19.
В их число входят Курская и Оренбургская области, Республика Коми, Татарстан, Северная Осетия, Мордовия, а также Воронежская, Новгородская, Волгоградская, Самарская, Саратовская, Челябинская, Свердловская, Омская, Томская, Кировская и Амурская области.
По ее словам, в семи субъектах заняты более 95% коек для больных COVID-19 — это Ставрополье, Адыгея, Челябинская, Орловская, Амурская, Самарская, Саратовская области.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост заболеваемости COVID-19 наблюдается во всех возрастных группах. Она рассказала, что за минувшую неделю зарегистрировано 222 241 случай заболевания, что на 15,5% выше, чем неделей ранее. Тенденция к росту заболеваемости коронавирусом отмечается в течение последних 5 недель на фоне сезонного распространения ОРВИ и гриппа.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время брифинга - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
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Основные предприятия должны продолжить работу на каникулах, заявил Мантуров

"Лучше вакцинироваться, чем переболеть"

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вакцинация от коронавируса намного лучше альтернативы его перенести.
"Еще раз призываю всех наших граждан активно прививаться, речь идет о вашей защите, безопасности, о жизни в конце концов, о здоровье ваших родных", - подчеркнул президент.
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Вчера, 17:50
Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России
Российский "Спутник V" одобрили в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек — это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами вакцина занимает второе место в мире.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам министра здравоохранения Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента.
В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
Распространение коронавирусаОбществоВладимир ПутинКоронавирус в России
 
 
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