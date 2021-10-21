https://ria.ru/20211021/ukaz-1755504422.html

Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября

Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября - РИА Новости, 21.10.2021

Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября

Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с целью прекратить распространение коронавирусной инфекции. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T01:32

2021-10-21T01:32

2021-10-21T05:38

распространение коронавируса

общество

владимир путин

коронавирус в россии

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с целью прекратить распространение коронавирусной инфекции.Правительству поручили определить режим работы учреждений культуры и здравоохранения в этот период.Органы публичной власти и другие органы и организации должны определить количество работников, которые будут обеспечивать их функционирование.Регионы с критической ситуациейВице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента Владимира Путина перечислила регионы с критической ситуацией по заболеваемости COVID-19.В их число входят Курская и Оренбургская области, Республика Коми, Татарстан, Северная Осетия, Мордовия, а также Воронежская, Новгородская, Волгоградская, Самарская, Саратовская, Челябинская, Свердловская, Омская, Томская, Кировская и Амурская области.По ее словам, в семи субъектах заняты более 95% коек для больных COVID-19 — это Ставрополье, Адыгея, Челябинская, Орловская, Амурская, Самарская, Саратовская области.По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост заболеваемости COVID-19 наблюдается во всех возрастных группах. Она рассказала, что за минувшую неделю зарегистрировано 222 241 случай заболевания, что на 15,5% выше, чем неделей ранее. Тенденция к росту заболеваемости коронавирусом отмечается в течение последних 5 недель на фоне сезонного распространения ОРВИ и гриппа."Лучше вакцинироваться, чем переболеть"Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вакцинация от коронавируса намного лучше альтернативы его перенести."Еще раз призываю всех наших граждан активно прививаться, речь идет о вашей защите, безопасности, о жизни в конце концов, о здоровье ваших родных", - подчеркнул президент.Российский "Спутник V" одобрили в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек — это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами вакцина занимает второе место в мире.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам министра здравоохранения Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента.В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211020/predpritiya-1755483435.html

https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755410591.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, коронавирус в россии