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В Подмосковье работодателей обязали перевести на удаленку 30% сотрудников
В Подмосковье работодателей обязали перевести на удаленку 30% сотрудников - РИА Новости, 21.10.2021
В Подмосковье работодателей обязали перевести на удаленку 30% сотрудников
Работодатели в Московской области должны с 25 октября перевести на удаленку 30% работников, сотрудников 60+ и граждан с хроническими заболеваниями,... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T12:45
2021-10-21T12:45
2021-10-21T12:59
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Работодатели в Московской области должны с 25 октября перевести на удаленку 30% работников, сотрудников 60+ и граждан с хроническими заболеваниями, соответствующий документ опубликован в Telegram-канале губернатора области Андрея Воробьева."Работодатели в период с 25.10.2021 до 25.02.2022 обязаны перевести на дистанционную работу: всех работников старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, за исключением вакцинированных и переболевших. 30% работников от общей численности без учета вакцинированных и переболевших работников", - говорится в сообщении.
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12:45 21.10.2021 (обновлено: 12:59 21.10.2021)
В Подмосковье работодателей обязали перевести на удаленку 30% сотрудников
В Подмосковье работодателей обязали перевести на удаленку 30% работников с 25 октября