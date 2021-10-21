https://ria.ru/20211021/ubiystvo-1755550675.html

Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде дала показания в суде

Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде дала показания в суде - РИА Новости, 21.10.2021

Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде дала показания в суде

Подозреваемая в убийстве девятилетней школьницы в Вологде Ульяна Ланская заявила, что два ребенка зашли к ней в гости на чай, после чего она ушла, а девочка... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T12:10

2021-10-21T12:10

2021-10-21T12:10

происшествия

вологодская область

следственный комитет россии (ск рф)

убийство девятилетней девочки в вологодской области

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Подозреваемая в убийстве девятилетней школьницы в Вологде Ульяна Ланская заявила, что два ребенка зашли к ней в гости на чай, после чего она ушла, а девочка решила остаться в квартире, следует из видеозаписи, опубликованной пресс-службой судов Вологодской области.По данным СК, 16 октября женщина заманила двух девочек к себе в квартиру, купив им сладости: одну затем отпустила, а вторую убила. Задержали ее в Карелии, сегодня суд арестовал Ланскую на два месяца."Я не познакомилась, просто они листовки раздавали. Просто в гости ко мне пошли чай попить… Одна ушла, одна у меня осталась, попила чаю, и все. Потом ничего не было, я потом ушла, одна тоже ушла, другая осталась в моей квартире. Одна? Ну, там мужчины-алкоголики, которые снимали у меня квартиру и были прописаны в Череповецком районе", - сказала Ланская.Ей проведут судебную психолого-психиатрическую экспертизу. По статье об убийстве малолетнего Ланской грозит до 25 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20211019/ubiystvo-1755181074.html

вологодская область

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происшествия, вологодская область, следственный комитет россии (ск рф), убийство девятилетней девочки в вологодской области