https://ria.ru/20211021/ubiystvo-1755517328.html

СК попросил арестовать подозреваемую в убийстве девочки в Вологде

СК попросил арестовать подозреваемую в убийстве девочки в Вологде - РИА Новости, 21.10.2021

СК попросил арестовать подозреваемую в убийстве девочки в Вологде

Ходатайство следствия об аресте подозреваемой в убийстве 9-летней девочки в Вологде суд рассмотрит сегодня утром, сообщили в объединённой пресс-службе судов... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T08:57

2021-10-21T08:57

2021-10-21T10:37

происшествия

вологда

следственный комитет россии (ск рф)

убийство девятилетней девочки в вологодской области

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Ходатайство следствия об аресте подозреваемой в убийстве 9-летней девочки в Вологде суд рассмотрит сегодня утром, сообщили в объединённой пресс-службе судов Вологодской области."В Вологодский городской суд поступило постановление органов следствия о возбуждении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемой в убийстве", - говорится в сообщении.Добавляется, что судебное заседание назначено на 10.00 четверга.По данным СК, 16 октября женщина заманила двух девочек к себе в квартиру, купив им сладости: одну затем отпустила, а вторую убила. Задержали ее в Карелии. Подозреваемая дала признательные показания, ей проведут судебную психолого-психиатрическую экспертизу. По статье об убийстве малолетнего ей грозит до 25 лет лишения свободы.Против матери погибшей девочки возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности. Кроме того, следователи завели уголовное дело о халатности сотрудников органов системы профилактики, которые своевременно не изъяли ребенка из семьи.

https://ria.ru/20211019/ubiystvo-1755181074.html

вологда

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Сотрудники СК обыскали квартиру подозреваемой в убийстве 9-летней девочки в Вологде В ходе следственных действий установлена подозреваемая в совершении убийства 9-летней девочки, которая пропала без вести 16 октября 2021 года. 2021-10-21T08:57 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, вологда, следственный комитет россии (ск рф), убийство девятилетней девочки в вологодской области