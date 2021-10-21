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СК попросил арестовать подозреваемую в убийстве девочки в Вологде
СК попросил арестовать подозреваемую в убийстве девочки в Вологде - РИА Новости, 21.10.2021
СК попросил арестовать подозреваемую в убийстве девочки в Вологде
Ходатайство следствия об аресте подозреваемой в убийстве 9-летней девочки в Вологде суд рассмотрит сегодня утром, сообщили в объединённой пресс-службе судов... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T08:57
2021-10-21T10:37
происшествия
вологда
следственный комитет россии (ск рф)
убийство девятилетней девочки в вологодской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Ходатайство следствия об аресте подозреваемой в убийстве 9-летней девочки в Вологде суд рассмотрит сегодня утром, сообщили в объединённой пресс-службе судов Вологодской области."В Вологодский городской суд поступило постановление органов следствия о возбуждении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемой в убийстве", - говорится в сообщении.Добавляется, что судебное заседание назначено на 10.00 четверга.По данным СК, 16 октября женщина заманила двух девочек к себе в квартиру, купив им сладости: одну затем отпустила, а вторую убила. Задержали ее в Карелии. Подозреваемая дала признательные показания, ей проведут судебную психолого-психиатрическую экспертизу. По статье об убийстве малолетнего ей грозит до 25 лет лишения свободы.Против матери погибшей девочки возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности. Кроме того, следователи завели уголовное дело о халатности сотрудников органов системы профилактики, которые своевременно не изъяли ребенка из семьи.
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вологда
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Сотрудники СК обыскали квартиру подозреваемой в убийстве 9-летней девочки в Вологде
В ходе следственных действий установлена подозреваемая в совершении убийства 9-летней девочки, которая пропала без вести 16 октября 2021 года.
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происшествия, вологда, следственный комитет россии (ск рф), убийство девятилетней девочки в вологодской области
08:57 21.10.2021 (обновлено: 10:37 21.10.2021)
 
СК попросил арестовать подозреваемую в убийстве девочки в Вологде

СК попросил арестовать подозреваемую в убийстве девятилетней школьницы в Вологде

Подозреваемая в убийстве 9-летней школьницы в Вологде в суде. Кадр видео
Подозреваемая в убийстве 9-летней школьницы в Вологде в суде. Кадр видео
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Ходатайство следствия об аресте подозреваемой в убийстве 9-летней девочки в Вологде суд рассмотрит сегодня утром, сообщили в объединённой пресс-службе судов Вологодской области.
"В Вологодский городской суд поступило постановление органов следствия о возбуждении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемой в убийстве", - говорится в сообщении.
Добавляется, что судебное заседание назначено на 10.00 четверга.
По данным СК, 16 октября женщина заманила двух девочек к себе в квартиру, купив им сладости: одну затем отпустила, а вторую убила. Задержали ее в Карелии. Подозреваемая дала признательные показания, ей проведут судебную психолого-психиатрическую экспертизу. По статье об убийстве малолетнего ей грозит до 25 лет лишения свободы.
Против матери погибшей девочки возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности. Кроме того, следователи завели уголовное дело о халатности сотрудников органов системы профилактики, которые своевременно не изъяли ребенка из семьи.
Сотрудники СК России во время расследования обстоятельств убийства девочки в Вологде - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 12:48
В СК рассказали об убитой в Вологде девочке
 
ПроисшествияВологдаСледственный комитет России (СК РФ)Убийство девятилетней девочки в Вологодской области
 
 
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