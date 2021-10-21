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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211021/turtsiya-1755633023.html
Экспертиза возложила вину за гибель 12-летней россиянки в Турции на отель
Экспертиза возложила вину за гибель 12-летней россиянки в Турции на отель - РИА Новости, 21.10.2021
Экспертиза возложила вину за гибель 12-летней россиянки в Турции на отель
Экспертиза по делу 12-летней россиянки, утонувшей в бассейне отеля в Турции, указала на вину владельца объекта размещения, сообщила РИА Новости Оксана... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T17:11
2021-10-21T17:38
происшествия
турция
бодрум
россия
туризм
новости - туризм
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АНКАРА, 21 окт - РИА Новости, Федор Смирнов. Экспертиза по делу 12-летней россиянки, утонувшей в бассейне отеля в Турции, указала на вину владельца объекта размещения, сообщила РИА Новости Оксана Гогунская, представитель адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры", защищающего интересы родителей девочки.Пострадавшая в бассейне отеля Sunhill в турецком Бодруме девочка скончалась в Турции 28 августа 2019 года. Россиянку госпитализировали в критическом состоянии после несчастного случая, произошедшего 18 августа, когда руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна. На помощь нырнул папа девочки, но даже после остановки насоса вытащить руку удалось только вместе с обшивкой бассейна усилиями семерых мужчин."В суде Бодрума сегодня прошло очередное заседание, где рассматривалось уголовное дело по факту гибели 12-летней петербурженки... Турецкий суд представил сторонам экспертизу специалистов по технике безопасности, которые указали в выводах, что директор, он же владелец, отеля несет основную вину в связи с непринятием мер по обеспечению безопасности гостей отеля", - сказала собеседница агентства.По ее словам, в отчете также указывается, что мама девочки несет косвенную вину за то, что позволила дочери купаться во взрослом бассейне и не осуществляла контроль."Позиция экспертов вызывает удивление, потому что никаких запрещающих знаков у бассейна не было, ... (девочке - ред.) было 12 лет, она несколько лет с тренером занималась плаванием и участвовала в соревнованиях. Указанный отчет адвокаты семьи будут обжаловать в части выводов в отношении Натальи (матери девочки), - отметила Гогунская. Она добавила, что следующее слушание назначено на декабрь.
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происшествия, турция, бодрум, россия, новости - туризм
17:11 21.10.2021 (обновлено: 17:38 21.10.2021)
 
Экспертиза возложила вину за гибель 12-летней россиянки в Турции на отель

Экспертиза возложила вину за гибель в бассейне 12-летней Алисы Адамовой в Турции на отель

© Фото : страница Андриса Лейкуциса во ВКонтактеАлиса Адамова
Алиса Адамова - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© Фото : страница Андриса Лейкуциса во ВКонтакте
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АНКАРА, 21 окт - РИА Новости, Федор Смирнов. Экспертиза по делу 12-летней россиянки, утонувшей в бассейне отеля в Турции, указала на вину владельца объекта размещения, сообщила РИА Новости Оксана Гогунская, представитель адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры", защищающего интересы родителей девочки.
Пострадавшая в бассейне отеля Sunhill в турецком Бодруме девочка скончалась в Турции 28 августа 2019 года. Россиянку госпитализировали в критическом состоянии после несчастного случая, произошедшего 18 августа, когда руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна. На помощь нырнул папа девочки, но даже после остановки насоса вытащить руку удалось только вместе с обшивкой бассейна усилиями семерых мужчин.
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Турецкий отель не признал вину в гибели российской девочки
"В суде Бодрума сегодня прошло очередное заседание, где рассматривалось уголовное дело по факту гибели 12-летней петербурженки... Турецкий суд представил сторонам экспертизу специалистов по технике безопасности, которые указали в выводах, что директор, он же владелец, отеля несет основную вину в связи с непринятием мер по обеспечению безопасности гостей отеля", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, в отчете также указывается, что мама девочки несет косвенную вину за то, что позволила дочери купаться во взрослом бассейне и не осуществляла контроль.
"Позиция экспертов вызывает удивление, потому что никаких запрещающих знаков у бассейна не было, ... (девочке - ред.) было 12 лет, она несколько лет с тренером занималась плаванием и участвовала в соревнованиях. Указанный отчет адвокаты семьи будут обжаловать в части выводов в отношении Натальи (матери девочки), - отметила Гогунская. Она добавила, что следующее слушание назначено на декабрь.
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