https://ria.ru/20211021/turtsiya-1755592707.html
МИД Турции не располагает сведениями об аресте четырех россиян
МИД Турции не располагает сведениями об аресте четырех россиян - РИА Новости, 21.10.2021
МИД Турции не располагает сведениями об аресте четырех россиян
Официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич заявил РИА Новости, что не располагает информацией об аресте в стране четырех граждан РФ, якобы обвиняемых в... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T15:03
2021-10-21T15:03
2021-10-21T15:03
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АНКАРА, 21 окт - РИА Новости, Алена Палажченко. Официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич заявил РИА Новости, что не располагает информацией об аресте в стране четырех граждан РФ, якобы обвиняемых в шпионаже.В среду газета Hurriyet сообщила, что четверо граждан РФ, один гражданин Узбекистана и один - Украины арестованы судом в Турции по обвинению в военном и политическом шпионаже, а также подготовке вооруженных нападений на оппозиционных чеченских активистов."Я об этом ничего не знаю. Если выясню, то отвечу вам", - сказал Бильгич, отвечая на вопрос агентства об аресте россиян.Официальным подтверждением информации от правоохранительных органов Турции РИА Новости не располагает. Ранее источник РИА Новости сообщил, что шестеро человек были задержаны в Турции по подозрению в подготовке нападения на иностранцев и шпионаже, и все они являются выходцами из Чечни. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о задержании россиян в Турции.
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в мире, турция, мид турции, танжу бильгич, россия
МИД Турции не располагает сведениями об аресте четырех россиян
Представитель МИД Турции Бильгич не располагает сведениями об аресте четырех россиян