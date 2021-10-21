https://ria.ru/20211021/turtsiya-1755588704.html

Турция задержала 15 предполагаемых израильских шпионов

Турция задержала 15 предполагаемых израильских шпионов - РИА Новости, 21.10.2021

Турция задержала 15 предполагаемых израильских шпионов

Турецкие силы безопасности задержали 15 человек, подозреваемых в работе на израильскую разведку "Моссад", сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на источники в... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T14:44

2021-10-21T14:44

2021-10-21T14:44

в мире

турция

моссад

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АНКАРА, 21 окт – РИА Новости. Турецкие силы безопасности задержали 15 человек, подозреваемых в работе на израильскую разведку "Моссад", сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на источники в правоохранительных органах Турции.По данным телеканала, операция, в которой принимали участие 200 сотрудников национальной разведывательной организации Турции, проводилась в четырех провинциях. Среди задержанных есть лица с арабскими корнями. Предполагаемые шпионы, как заявляется, отправляли в "Моссад" информацию о турецких и иностранных студентах, которые в будущем могли занять важные должности в управлении оборонной промышленности.Наблюдение за подозреваемыми, которые работали на "Моссад" за материальное вознаграждение, длилось около года, отмечает телеканал.

https://ria.ru/20211019/turtsiya-1755147239.html

турция

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в мире, турция, моссад