https://ria.ru/20211021/turtsiya-1755588704.html
Турция задержала 15 предполагаемых израильских шпионов
Турция задержала 15 предполагаемых израильских шпионов - РИА Новости, 21.10.2021
Турция задержала 15 предполагаемых израильских шпионов
Турецкие силы безопасности задержали 15 человек, подозреваемых в работе на израильскую разведку "Моссад", сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на источники в... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T14:44
2021-10-21T14:44
2021-10-21T14:44
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моссад
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АНКАРА, 21 окт – РИА Новости. Турецкие силы безопасности задержали 15 человек, подозреваемых в работе на израильскую разведку "Моссад", сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на источники в правоохранительных органах Турции.По данным телеканала, операция, в которой принимали участие 200 сотрудников национальной разведывательной организации Турции, проводилась в четырех провинциях. Среди задержанных есть лица с арабскими корнями. Предполагаемые шпионы, как заявляется, отправляли в "Моссад" информацию о турецких и иностранных студентах, которые в будущем могли занять важные должности в управлении оборонной промышленности.Наблюдение за подозреваемыми, которые работали на "Моссад" за материальное вознаграждение, длилось около года, отмечает телеканал.
https://ria.ru/20211019/turtsiya-1755147239.html
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в мире, турция, моссад
Турция задержала 15 предполагаемых израильских шпионов
Турецкие силы безопасности задержали 15 человек, подозреваемых в работе на "Моссад"