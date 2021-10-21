https://ria.ru/20211021/turtsiya-1755583838.html

Российский "Ворчун" уничтожит экономику Турции

В Турции испугались возмездия американцев из-за российских С-400 - РИА Новости, 21.10.2021

Российский "Ворчун" уничтожит экономику Турции

Бывший посол Турции в Соединенных Штатах Шюкрю Элекдаг спрогнозировал последствия поставки второй партии российских зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф". РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T14:19

2021-10-21T14:19

2021-10-21T16:38

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Бывший посол Турции в Соединенных Штатах Шюкрю Элекдаг спрогнозировал последствия поставки второй партии российских зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф".По его словам, отношения между Анкарой и Вашингтоном оставляют желать лучшего. Заявление президента Эрдогана о намерении купить еще одну партию ЗРК лишь усугубили положение и вызвали бурную реакцию со стороны США: администрация Байдена утверждает, что не будет рассматривать другие темы двустороннего сотрудничества, пока не решится вопрос с российскими комплексами. Поэтому дипломат опасается, что новые поставки могут стать для Турции фатальными.Он подчеркнул, что прекращение стратегического партнерства приведет к выходу Турции из НАТО, из-за чего она потеряет политическую и военную связь с Западом.Ранее Штаты направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы производства новейших истребителей F-35 из-за покупки российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по производству этих самолетов и подписал его с оставшимися партнерами по проекту — Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.До этого Турция брала на себя обязательство купить сто F-35. Она также участвовала в создании более тысячи компонентов для них. Как заявлял РИА Новости министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк, Анкара продолжает их производство. Позже глава управления оборонной промышленности Исмаил Демир сообщил, что в случае заморозки Вашингтоном еще одной сделки по истребителям F-16 Турция может закупить российские Су-35 и Су-57.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211009/turtsiya-1753807417.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211008/turtsiya-1753744499.html

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в мире, италия, норвегия, дания, су-35, f-35, нато, исмаил демир, су-57, мустафа варанк