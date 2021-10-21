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Российский "Ворчун" уничтожит экономику Турции
В Турции испугались возмездия американцев из-за российских С-400 - РИА Новости, 21.10.2021
Российский "Ворчун" уничтожит экономику Турции
Бывший посол Турции в Соединенных Штатах Шюкрю Элекдаг спрогнозировал последствия поставки второй партии российских зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф". РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T14:19
2021-10-21T16:38
в мире
италия
норвегия
дания
су-35
f-35
нато
исмаил демир
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Бывший посол Турции в Соединенных Штатах Шюкрю Элекдаг спрогнозировал последствия поставки второй партии российских зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф".По его словам, отношения между Анкарой и Вашингтоном оставляют желать лучшего. Заявление президента Эрдогана о намерении купить еще одну партию ЗРК лишь усугубили положение и вызвали бурную реакцию со стороны США: администрация Байдена утверждает, что не будет рассматривать другие темы двустороннего сотрудничества, пока не решится вопрос с российскими комплексами. Поэтому дипломат опасается, что новые поставки могут стать для Турции фатальными.Он подчеркнул, что прекращение стратегического партнерства приведет к выходу Турции из НАТО, из-за чего она потеряет политическую и военную связь с Западом.Ранее Штаты направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы производства новейших истребителей F-35 из-за покупки российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по производству этих самолетов и подписал его с оставшимися партнерами по проекту — Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.До этого Турция брала на себя обязательство купить сто F-35. Она также участвовала в создании более тысячи компонентов для них. Как заявлял РИА Новости министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк, Анкара продолжает их производство. Позже глава управления оборонной промышленности Исмаил Демир сообщил, что в случае заморозки Вашингтоном еще одной сделки по истребителям F-16 Турция может закупить российские Су-35 и Су-57.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211009/turtsiya-1753807417.html
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в мире, италия, норвегия, дания, су-35, f-35, нато, исмаил демир, су-57, мустафа варанк
14:19 21.10.2021 (обновлено: 16:38 21.10.2021)
 
В Турции испугались возмездия американцев из-за российских С-400

Экс-посол Турции в США Элекдаг: вторая партия С-400 может разрушить нашу экономику

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПодготовка к стрельбам зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" на полигоне Ашулук
Подготовка к стрельбам зенитных ракетных систем С-400 Триумф на полигоне Ашулук - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Бывший посол Турции в Соединенных Штатах Шюкрю Элекдаг спрогнозировал последствия поставки второй партии российских зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф".
По его словам, отношения между Анкарой и Вашингтоном оставляют желать лучшего. Заявление президента Эрдогана о намерении купить еще одну партию ЗРК лишь усугубили положение и вызвали бурную реакцию со стороны США: администрация Байдена утверждает, что не будет рассматривать другие темы двустороннего сотрудничества, пока не решится вопрос с российскими комплексами. Поэтому дипломат опасается, что новые поставки могут стать для Турции фатальными.
"Такое развитие событий имело бы разрушительные последствия для чрезвычайно хрупкой турецкой экономики. Если Вашингтон пойдет по такому пути, это неизбежно приведет к разрыву отношений двух стран", — отметил Элекдаг.
Он подчеркнул, что прекращение стратегического партнерства приведет к выходу Турции из НАТО, из-за чего она потеряет политическую и военную связь с Западом.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции по итогам седьмого заседания Совместной группы стратегического планирования под председательством глав МИД Рф и Турции - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
9 октября, 14:04
Глава МИД Турции призвал США отказаться от ошибочной политики
Ранее Штаты направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы производства новейших истребителей F-35 из-за покупки российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по производству этих самолетов и подписал его с оставшимися партнерами по проекту — Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
До этого Турция брала на себя обязательство купить сто F-35. Она также участвовала в создании более тысячи компонентов для них. Как заявлял РИА Новости министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк, Анкара продолжает их производство. Позже глава управления оборонной промышленности Исмаил Демир сообщил, что в случае заморозки Вашингтоном еще одной сделки по истребителям F-16 Турция может закупить российские Су-35 и Су-57.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит
8 октября, 18:54В мире
В Турции заявили, что не пойдут на поводу у США в вопросе С-400
 
В миреИталияНорвегияДанияСу-35F-35НАТОИсмаил ДемирСу-57Мустафа Варанк
 
 
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