14:19 21.10.2021 (обновлено: 16:38 21.10.2021)
В Турции испугались возмездия американцев из-за российских С-400
Экс-посол Турции в США Элекдаг: вторая партия С-400 может разрушить нашу экономику
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПодготовка к стрельбам зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" на полигоне Ашулук
По его словам, отношения между Анкарой и Вашингтоном оставляют желать лучшего. Заявление президента Эрдогана о намерении купить еще одну партию ЗРК лишь усугубили положение и вызвали бурную реакцию со стороны США: администрация Байдена утверждает, что не будет рассматривать другие темы двустороннего сотрудничества, пока не решится вопрос с российскими комплексами. Поэтому дипломат опасается, что новые поставки могут стать для Турции фатальными.
"Такое развитие событий имело бы разрушительные последствия для чрезвычайно хрупкой турецкой экономики. Если Вашингтон пойдет по такому пути, это неизбежно приведет к разрыву отношений двух стран", — отметил Элекдаг.
Он подчеркнул, что прекращение стратегического партнерства приведет к выходу Турции из НАТО, из-за чего она потеряет политическую и военную связь с Западом.
9 октября, 14:04Глава МИД Турции призвал США отказаться от ошибочной политики
Ранее Штаты направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы производства новейших истребителей F-35 из-за покупки российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по производству этих самолетов и подписал его с оставшимися партнерами по проекту — Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
До этого Турция брала на себя обязательство купить сто F-35. Она также участвовала в создании более тысячи компонентов для них. Как заявлял РИА Новости министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк, Анкара продолжает их производство. Позже глава управления оборонной промышленности Исмаил Демир сообщил, что в случае заморозки Вашингтоном еще одной сделки по истребителям F-16 Турция может закупить российские Су-35 и Су-57.
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