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В Кремле не получали информацию о задержании россиян в Турции
В Кремле не получали информацию о задержании россиян в Турции - РИА Новости, 21.10.2021
В Кремле не получали информацию о задержании россиян в Турции
В Кремле пока не владеют информацией об аресте четверых россиян по обвинению в шпионаже в Турции, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T12:17
2021-10-21T12:20
турция
в мире
дмитрий песков
hurriyet
россия
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. В Кремле пока не владеют информацией об аресте четверых россиян по обвинению в шпионаже в Турции, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее турецкая газета Hurriyet сообщила, что четверо граждан РФ, один гражданин Узбекистана и один - Украины арестованы в Турции по обвинению в военном и политическом шпионаже, а также подготовке нападений на чеченских оппозиционеров."Нет, мы не в курсе. Я, честно говоря, не знаю. Я рекомендую вам обратиться в министерство иностранных дел, если были задержаны российские граждане, то турецкая сторона должна была проинформировать наше дипломатическое представительство, консульскую службу", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос."Эта информация действительно должна была быть предоставлена, если об этом идет речь. Мы же пока не располагаем такой информацией", - добавил представитель Кремля.
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турция, в мире, дмитрий песков, hurriyet, россия
12:17 21.10.2021 (обновлено: 12:20 21.10.2021)
 
В Кремле не получали информацию о задержании россиян в Турции

Песков: турецкая сторона в случае задержания россиян должна была сообщить консульству

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. В Кремле пока не владеют информацией об аресте четверых россиян по обвинению в шпионаже в Турции, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее турецкая газета Hurriyet сообщила, что четверо граждан РФ, один гражданин Узбекистана и один - Украины арестованы в Турции по обвинению в военном и политическом шпионаже, а также подготовке нападений на чеченских оппозиционеров.
Флаг Турции на фоне Стамбула - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
Вчера, 22:27
В Турции арестовали четверых россиян по обвинению в шпионаже
"Нет, мы не в курсе. Я, честно говоря, не знаю. Я рекомендую вам обратиться в министерство иностранных дел, если были задержаны российские граждане, то турецкая сторона должна была проинформировать наше дипломатическое представительство, консульскую службу", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
"Эта информация действительно должна была быть предоставлена, если об этом идет речь. Мы же пока не располагаем такой информацией", - добавил представитель Кремля.
 
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