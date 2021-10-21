https://ria.ru/20211021/turtsiya-1755553091.html
В Кремле не получали информацию о задержании россиян в Турции
В Кремле не получали информацию о задержании россиян в Турции - РИА Новости, 21.10.2021
В Кремле не получали информацию о задержании россиян в Турции
В Кремле пока не владеют информацией об аресте четверых россиян по обвинению в шпионаже в Турции, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T12:17
2021-10-21T12:17
2021-10-21T12:20
турция
в мире
дмитрий песков
hurriyet
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616415_0:183:2899:1814_1920x0_80_0_0_bfbf1ef0219a81f00a808b95737eed48.jpg
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. В Кремле пока не владеют информацией об аресте четверых россиян по обвинению в шпионаже в Турции, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее турецкая газета Hurriyet сообщила, что четверо граждан РФ, один гражданин Узбекистана и один - Украины арестованы в Турции по обвинению в военном и политическом шпионаже, а также подготовке нападений на чеченских оппозиционеров."Нет, мы не в курсе. Я, честно говоря, не знаю. Я рекомендую вам обратиться в министерство иностранных дел, если были задержаны российские граждане, то турецкая сторона должна была проинформировать наше дипломатическое представительство, консульскую службу", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос."Эта информация действительно должна была быть предоставлена, если об этом идет речь. Мы же пока не располагаем такой информацией", - добавил представитель Кремля.
https://ria.ru/20211020/arest-1755492093.html
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616415_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_85b822f87e680a40d54f56fae8acbb4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, в мире, дмитрий песков, hurriyet, россия
12:17 21.10.2021 (обновлено: 12:20 21.10.2021)
В Кремле не получали информацию о задержании россиян в Турции
Песков: турецкая сторона в случае задержания россиян должна была сообщить консульству