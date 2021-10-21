https://ria.ru/20211021/turtsiya-1755553091.html

В Кремле не получали информацию о задержании россиян в Турции

В Кремле не получали информацию о задержании россиян в Турции - РИА Новости, 21.10.2021

В Кремле не получали информацию о задержании россиян в Турции

В Кремле пока не владеют информацией об аресте четверых россиян по обвинению в шпионаже в Турции, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T12:17

2021-10-21T12:17

2021-10-21T12:20

турция

в мире

дмитрий песков

hurriyet

россия

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. В Кремле пока не владеют информацией об аресте четверых россиян по обвинению в шпионаже в Турции, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее турецкая газета Hurriyet сообщила, что четверо граждан РФ, один гражданин Узбекистана и один - Украины арестованы в Турции по обвинению в военном и политическом шпионаже, а также подготовке нападений на чеченских оппозиционеров."Нет, мы не в курсе. Я, честно говоря, не знаю. Я рекомендую вам обратиться в министерство иностранных дел, если были задержаны российские граждане, то турецкая сторона должна была проинформировать наше дипломатическое представительство, консульскую службу", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос."Эта информация действительно должна была быть предоставлена, если об этом идет речь. Мы же пока не располагаем такой информацией", - добавил представитель Кремля.

https://ria.ru/20211020/arest-1755492093.html

турция

россия

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турция, в мире, дмитрий песков, hurriyet, россия