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Туризм
https://ria.ru/20211021/turizm-1755506911.html
Space Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризм
Space Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризм - РИА Новости, 21.10.2021
Space Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризм
Компания-оператор космического туризма Space Adventures фиксирует рост интереса потенциальных туристов к полетам на российском корабле "Союз" на фоне... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T03:24
2021-10-21T10:24
туризм
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
центр подготовки космонавтов
олег кононенко
юлия пересильд
туризм
клим шипенко
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Компания-оператор космического туризма Space Adventures фиксирует рост интереса потенциальных туристов к полетам на российском корабле "Союз" на фоне состоявшегося визита "киноэкипажа" на МКС, заявил РИА Новости глава российского представительства компании Сергей Костенко.По его словам, с точки зрения привлечения потенциальных туристов проект "Вызов" оказался удачным, а организован он был на самом высоком международном уровне, поэтому Space Adventures рассчитывает на заключение новых контрактов с участками космических полетов. "Такой презентации российской космонавтики еще не было ни разу. Продемонстрировали весь тренировочный процесс, подготовку экипажа на Байконуре. Это было хорошее шоу, презентация российской космонавтики голливудского уровня", - добавил Костенко."Киноэкипаж" в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко отправился на МКС 5 октября для съемок первого в мировой истории художественного фильма в космосе - проекта "Вызов", осуществляемого совместно Первым каналом и Роскосмосом. Полет продлился 12 дней, 17 октября актриса и режиссер вернулись на Землю и сейчас проходят реабилитацию в Центре подготовки космонавтов. Реализовав проект, "Роскосмос" обогнал НАСА и SpaceX, которые собирались запустить в космос голливудскую звезду Тома Круза и режиссера Дага Лаймана, но отложили съемки.Проект привлек внимание широкой аудитории. Все этапы подготовки к полету демонстрировались в эфире Первого канала. Трансляция запуска с космодрома Байконур корабля с "киноэкипажем" набрала в интернете более 13 миллионов просмотров.На сегодняшний день в космос на кораблях "Союз" слетали восемь космических туристов, один из них дважды. Очередной полет сразу двух туристов планируется в декабре. Еще один полет - с возможным выходом одного из туристов в открытый космос - намечается в 2023-2024 годах.Сейчас стоимость полета - около 50 миллионов долларов США, рассказали ранее в Space Adventures. Компания также сообщала, что к ним в том числе обращались российские граждане, но отказались из-за длительного периода подготовки и невозможности на этот срок отказаться от работы. В то же время ранее командир отряда космонавтов Олег Кононенко рассказал РИА Новости, что полет "киноэкипажа" на МКС позволил Центру подготовки космонавтов разработать и протестировать укороченную методику подготовки участников космического полета, которая может заинтересовать именно таких потенциальных туристов, которые не могут на длительное время расстаться с работой.
https://ria.ru/20211019/kosmicheskiyturizm-1755195723.html
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), центр подготовки космонавтов, олег кононенко, юлия пересильд, туризм, клим шипенко, полет первого "киноэкипажа" в космос, новости - туризм
03:24 21.10.2021 (обновлено: 10:24 21.10.2021)
 
Space Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризм

Space Adventures: после полета "киноэкипажа" к МКС вырос интерес к космическому туризму

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / Перейти в фотобанкАктриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров на Международной космической станции
Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров на Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Компания-оператор космического туризма Space Adventures фиксирует рост интереса потенциальных туристов к полетам на российском корабле "Союз" на фоне состоявшегося визита "киноэкипажа" на МКС, заявил РИА Новости глава российского представительства компании Сергей Костенко.
"С точки зрения маркетинга было организовано супермероприятие. Мои аплодисменты. Это было правильное событие для общего развития космического туризма, для пропаганды российской космонавтики с точки зрения ее коммерческой составляющей. Произошла активизация интереса, звонков в офис стало поступать больше. Однозначно рынок космического туризма сместил фокус на Россию и оживился", - сказал Костенко.
По его словам, с точки зрения привлечения потенциальных туристов проект "Вызов" оказался удачным, а организован он был на самом высоком международном уровне, поэтому Space Adventures рассчитывает на заключение новых контрактов с участками космических полетов. "Такой презентации российской космонавтики еще не было ни разу. Продемонстрировали весь тренировочный процесс, подготовку экипажа на Байконуре. Это было хорошее шоу, презентация российской космонавтики голливудского уровня", - добавил Костенко.
"Киноэкипаж" в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко отправился на МКС 5 октября для съемок первого в мировой истории художественного фильма в космосе - проекта "Вызов", осуществляемого совместно Первым каналом и Роскосмосом. Полет продлился 12 дней, 17 октября актриса и режиссер вернулись на Землю и сейчас проходят реабилитацию в Центре подготовки космонавтов. Реализовав проект, "Роскосмос" обогнал НАСА и SpaceX, которые собирались запустить в космос голливудскую звезду Тома Круза и режиссера Дага Лаймана, но отложили съемки.
Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко перед стартом космического корабля Союз МС-19 - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 16:01Туризм
Полет "киноэкипажа" может помочь развитию космического туризма
Проект привлек внимание широкой аудитории. Все этапы подготовки к полету демонстрировались в эфире Первого канала. Трансляция запуска с космодрома Байконур корабля с "киноэкипажем" набрала в интернете более 13 миллионов просмотров.
На сегодняшний день в космос на кораблях "Союз" слетали восемь космических туристов, один из них дважды. Очередной полет сразу двух туристов планируется в декабре. Еще один полет - с возможным выходом одного из туристов в открытый космос - намечается в 2023-2024 годах.
Сейчас стоимость полета - около 50 миллионов долларов США, рассказали ранее в Space Adventures. Компания также сообщала, что к ним в том числе обращались российские граждане, но отказались из-за длительного периода подготовки и невозможности на этот срок отказаться от работы. В то же время ранее командир отряда космонавтов Олег Кононенко рассказал РИА Новости, что полет "киноэкипажа" на МКС позволил Центру подготовки космонавтов разработать и протестировать укороченную методику подготовки участников космического полета, которая может заинтересовать именно таких потенциальных туристов, которые не могут на длительное время расстаться с работой.
Самолет Центра подготовки космонавтов с членами экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию на борту в аэропорту Чкаловский - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
17 октября, 19:54
Киноэкипаж вернулся в Россию после полета на МКС
 
ТуризмКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Центр подготовки космонавтовОлег КононенкоЮлия ПересильдТуризмКлим ШипенкоПолет первого "киноэкипажа" в космосНовости - Туризм
 
 
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