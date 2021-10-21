https://ria.ru/20211021/turizm-1755506911.html

Space Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризм

Space Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризм - РИА Новости, 21.10.2021

Space Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризм

Компания-оператор космического туризма Space Adventures фиксирует рост интереса потенциальных туристов к полетам на российском корабле "Союз" на фоне... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T03:24

2021-10-21T03:24

2021-10-21T10:24

туризм

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

центр подготовки космонавтов

олег кононенко

юлия пересильд

туризм

клим шипенко

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Компания-оператор космического туризма Space Adventures фиксирует рост интереса потенциальных туристов к полетам на российском корабле "Союз" на фоне состоявшегося визита "киноэкипажа" на МКС, заявил РИА Новости глава российского представительства компании Сергей Костенко.По его словам, с точки зрения привлечения потенциальных туристов проект "Вызов" оказался удачным, а организован он был на самом высоком международном уровне, поэтому Space Adventures рассчитывает на заключение новых контрактов с участками космических полетов. "Такой презентации российской космонавтики еще не было ни разу. Продемонстрировали весь тренировочный процесс, подготовку экипажа на Байконуре. Это было хорошее шоу, презентация российской космонавтики голливудского уровня", - добавил Костенко."Киноэкипаж" в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко отправился на МКС 5 октября для съемок первого в мировой истории художественного фильма в космосе - проекта "Вызов", осуществляемого совместно Первым каналом и Роскосмосом. Полет продлился 12 дней, 17 октября актриса и режиссер вернулись на Землю и сейчас проходят реабилитацию в Центре подготовки космонавтов. Реализовав проект, "Роскосмос" обогнал НАСА и SpaceX, которые собирались запустить в космос голливудскую звезду Тома Круза и режиссера Дага Лаймана, но отложили съемки.Проект привлек внимание широкой аудитории. Все этапы подготовки к полету демонстрировались в эфире Первого канала. Трансляция запуска с космодрома Байконур корабля с "киноэкипажем" набрала в интернете более 13 миллионов просмотров.На сегодняшний день в космос на кораблях "Союз" слетали восемь космических туристов, один из них дважды. Очередной полет сразу двух туристов планируется в декабре. Еще один полет - с возможным выходом одного из туристов в открытый космос - намечается в 2023-2024 годах.Сейчас стоимость полета - около 50 миллионов долларов США, рассказали ранее в Space Adventures. Компания также сообщала, что к ним в том числе обращались российские граждане, но отказались из-за длительного периода подготовки и невозможности на этот срок отказаться от работы. В то же время ранее командир отряда космонавтов Олег Кононенко рассказал РИА Новости, что полет "киноэкипажа" на МКС позволил Центру подготовки космонавтов разработать и протестировать укороченную методику подготовки участников космического полета, которая может заинтересовать именно таких потенциальных туристов, которые не могут на длительное время расстаться с работой.

https://ria.ru/20211019/kosmicheskiyturizm-1755195723.html

https://ria.ru/20211017/kinoekipazh-1754945040.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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