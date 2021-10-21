https://ria.ru/20211021/transport-1755627366.html
Московский транспорт в нерабочие дни будет работать в штатном режиме
Московский транспорт в нерабочие дни будет работать в штатном режиме - РИА Новости, 21.10.2021
Московский транспорт в нерабочие дни будет работать в штатном режиме
Во время нерабочих дней транспорт Москвы будет работать в таком же графике и с такой же интенсивностью, как и обычно, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T16:56
2021-10-21T16:56
2021-10-21T17:06
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Во время нерабочих дней транспорт Москвы будет работать в таком же графике и с такой же интенсивностью, как и обычно, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Во время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября московский транспорт будет работать в таком же графике и с такой же интенсивностью, как и обычно. Мы в полном объёме сохраним интервалы движения поездов метро, пригородных ж/д и наземного транспорта, чтобы вы могли соблюдать социальную дистанцию", - говорится в сообщении.Отмечается, что все предписания Роспотребнадзора продолжат выполняться, будет проводиться усиленная дезинфекция транспорта и всех поверхностей."Очень просим вас не ездить по городу без крайней необходимости - сейчас это особенно важно. Проведите эти дни на свежем воздухе, в парке возле дома или на даче, а затем город сможет вернуться к обычной жизни. Если ехать всё-таки нужно, соблюдайте все меры безопасности, надевайте маски и перчатки и обрабатывайте руки санитайзерами", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20211018/narusheniya-1755043410.html
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москва, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:56 21.10.2021 (обновлено: 17:06 21.10.2021)
Московский транспорт в нерабочие дни будет работать в штатном режиме
Московский транспорт с 28 октября по 7 ноября продолжит работу в штатном режиме