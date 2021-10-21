https://ria.ru/20211021/torgovlya-1755504636.html

Великобритания и Новая Зеландия согласовали сделку о свободной торговле

Великобритания и Новая Зеландия согласовали сделку о свободной торговле - РИА Новости, 21.10.2021

Великобритания и Новая Зеландия согласовали сделку о свободной торговле

Великобритания и Новая Зеландия согласовали "беспрецедентную" сделку о свободной торговле, сообщила канцелярия британского премьера. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T01:40

2021-10-21T01:40

2021-10-21T01:40

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ЛОНДОН, 21 окт – РИА Новости. Великобритания и Новая Зеландия согласовали "беспрецедентную" сделку о свободной торговле, сообщила канцелярия британского премьера.Отмечается, что соглашение поможет убрать тарифы на британский экспорт, предоставит новые возможности для технологических компаний и компаний в сфере услуг, а также упростит условия жизни и работы британских специалистов в Новой Зеландии.Уточняется, что тарифы в 10% будут отменены на "огромный список" британских товаров, начиная с одежды и заканчивая автобусами, кораблями и бульдозерами. Это даст преимущество британским экспортерам перед их иностранными конкурентами на рынке."Объем двусторонней торговли между Британией и Новой Зеландией в прошлом году составил 2,3 миллиарда долларов, и ожидается, что он вырастет благодаря новой сделке", - говорится в сообщении.Ранее Британия заключила аналогичные сделки с Австралией и Японией и выразила готовность присоединиться к Транстихоокеанскому партнерству.

https://ria.ru/20210429/soglashenie-1730501453.html

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экономика, в мире, новая зеландия, великобритания