https://ria.ru/20211021/torgovlya-1755504636.html
Великобритания и Новая Зеландия согласовали сделку о свободной торговле
Великобритания и Новая Зеландия согласовали сделку о свободной торговле - РИА Новости, 21.10.2021
Великобритания и Новая Зеландия согласовали сделку о свободной торговле
Великобритания и Новая Зеландия согласовали "беспрецедентную" сделку о свободной торговле, сообщила канцелярия британского премьера. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T01:40
2021-10-21T01:40
2021-10-21T01:40
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ЛОНДОН, 21 окт – РИА Новости. Великобритания и Новая Зеландия согласовали "беспрецедентную" сделку о свободной торговле, сообщила канцелярия британского премьера.Отмечается, что соглашение поможет убрать тарифы на британский экспорт, предоставит новые возможности для технологических компаний и компаний в сфере услуг, а также упростит условия жизни и работы британских специалистов в Новой Зеландии.Уточняется, что тарифы в 10% будут отменены на "огромный список" британских товаров, начиная с одежды и заканчивая автобусами, кораблями и бульдозерами. Это даст преимущество британским экспортерам перед их иностранными конкурентами на рынке."Объем двусторонней торговли между Британией и Новой Зеландией в прошлом году составил 2,3 миллиарда долларов, и ожидается, что он вырастет благодаря новой сделке", - говорится в сообщении.Ранее Британия заключила аналогичные сделки с Австралией и Японией и выразила готовность присоединиться к Транстихоокеанскому партнерству.
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экономика, в мире, новая зеландия, великобритания
Великобритания и Новая Зеландия согласовали сделку о свободной торговле
Великобритания и Новая Зеландия согласовали "беспрецедентную" сделку о свободной торговле
ЛОНДОН, 21 окт – РИА Новости. Великобритания
и Новая Зеландия
согласовали "беспрецедентную" сделку о свободной торговле, сообщила канцелярия британского премьера.
"Беспрецедентная сделка была согласована сегодня (20 октября) в ходе видеозвонка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн после 16 месяцев переговоров департамента по международной торговле", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соглашение поможет убрать тарифы на британский экспорт, предоставит новые возможности для технологических компаний и компаний в сфере услуг, а также упростит условия жизни и работы британских специалистов в Новой Зеландии.
Уточняется, что тарифы в 10% будут отменены на "огромный список" британских товаров, начиная с одежды и заканчивая автобусами, кораблями и бульдозерами. Это даст преимущество британским экспортерам перед их иностранными конкурентами на рынке.
"Объем двусторонней торговли между Британией и Новой Зеландией в прошлом году составил 2,3 миллиарда долларов, и ожидается, что он вырастет благодаря новой сделке", - говорится в сообщении.
Ранее Британия заключила аналогичные сделки с Австралией
и Японией
и выразила готовность присоединиться к Транстихоокеанскому партнерству.