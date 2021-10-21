https://ria.ru/20211021/tiktok-1755531578.html

Пользователи TikTok в США сообщили о сбоях в работе соцсети

Пользователи TikTok в США сообщили о сбоях в работе соцсети - РИА Новости, 21.10.2021

Пользователи TikTok в США сообщили о сбоях в работе соцсети

Пользователи TikTok в США жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T10:43

2021-10-21T10:43

2021-10-21T10:43

технологии

сша

китай

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Пользователи TikTok в США жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Согласно данным сайта, сбои начались примерно в 10.14 мск, жалобы в основном поступают из США.Большинство пользователей (51%) жалуются на работу приложения, 26% отмечают проблемы с соединением с сервером, 23% - с новостной лентой.TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.

https://ria.ru/20211020/instagram-1755453508.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, сша, китай, tiktok