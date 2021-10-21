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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211021/testirovanie-1755531410.html
В России запустили горячую линию по вопросам тестирования на COVID-19
В России запустили горячую линию по вопросам тестирования на COVID-19 - РИА Новости, 21.10.2021
В России запустили горячую линию по вопросам тестирования на COVID-19
Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию по вопросам тестирования на новую коронавирусную инфекцию, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T10:42
2021-10-21T10:42
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию по вопросам тестирования на новую коронавирусную инфекцию, сообщила пресс-служба ведомства."С 21 октября 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека будет организована всероссийская тематическая горячая линия по вопросам тестирования на новую коронавирусную инфекцию... Тематическое консультирование граждан будет проводиться по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43",- говорится в сообщении.Специалисты ведомства проконсультируют население по вопросам, связанным с тестированием на новую коронавирусную инфекцию, срокам исполнения и выдаче результатов.Ранее Роспотребнадзор сократил срок выполнения исследования на COVID-19 с 48 до 24 часов с момента поступления материала в лабораторию.
РИА Новости
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:42 21.10.2021
 
В России запустили горячую линию по вопросам тестирования на COVID-19

Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию по вопросам тестирования на COVID-19

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19
Медицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию по вопросам тестирования на новую коронавирусную инфекцию, сообщила пресс-служба ведомства.
"С 21 октября 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека будет организована всероссийская тематическая горячая линия по вопросам тестирования на новую коронавирусную инфекцию... Тематическое консультирование граждан будет проводиться по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43",- говорится в сообщении.
Специалисты ведомства проконсультируют население по вопросам, связанным с тестированием на новую коронавирусную инфекцию, срокам исполнения и выдаче результатов.
Ранее Роспотребнадзор сократил срок выполнения исследования на COVID-19 с 48 до 24 часов с момента поступления материала в лабораторию.
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