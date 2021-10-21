https://ria.ru/20211021/testirovanie-1755531410.html
В России запустили горячую линию по вопросам тестирования на COVID-19
В России запустили горячую линию по вопросам тестирования на COVID-19 - РИА Новости, 21.10.2021
В России запустили горячую линию по вопросам тестирования на COVID-19
Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию по вопросам тестирования на новую коронавирусную инфекцию, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T10:42
2021-10-21T10:42
2021-10-21T10:42
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752964294_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c86fd18a980d23e42ddfb86b46aae814.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию по вопросам тестирования на новую коронавирусную инфекцию, сообщила пресс-служба ведомства."С 21 октября 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека будет организована всероссийская тематическая горячая линия по вопросам тестирования на новую коронавирусную инфекцию... Тематическое консультирование граждан будет проводиться по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43",- говорится в сообщении.Специалисты ведомства проконсультируют население по вопросам, связанным с тестированием на новую коронавирусную инфекцию, срокам исполнения и выдаче результатов.Ранее Роспотребнадзор сократил срок выполнения исследования на COVID-19 с 48 до 24 часов с момента поступления материала в лабораторию.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752964294_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1b2498f665f341004e1467af675570cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России запустили горячую линию по вопросам тестирования на COVID-19
Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию по вопросам тестирования на COVID-19