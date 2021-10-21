https://ria.ru/20211021/tatarstan-1755652099.html
Полиция в Татарстане выявила более 10 нарушений проверки наличия QR-кодов
Полиция в Татарстане выявила более 10 нарушений проверки наличия QR-кодов - РИА Новости, 21.10.2021
Полиция в Татарстане выявила более 10 нарушений проверки наличия QR-кодов
Полицейские в Татарстане в ходе рейдов выявили 23 административных нарушения по статье КоАП в связи с распространением COVID-19, еще 11 нарушений касались... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T18:12
2021-10-21T18:12
2021-10-21T18:12
республика татарстан
буинск
коронавирус в россии
qr-код
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КАЗАНЬ, 21 окт – РИА Новости. Полицейские в Татарстане в ходе рейдов выявили 23 административных нарушения по статье КоАП в связи с распространением COVID-19, еще 11 нарушений касались организации проверки наличия QR-кодов у жителей республики, сообщает региональное МВД.Татарстан с 11 октября ввел QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Кроме того, введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, в числе которых люди старше 60 лет, работники медицинских, образовательных, социальных учреждений, сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленных и строительных предприятий, сельхозработники, сотрудники правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие. В республике продолжает действовать масочный режим."С 8 по 14 октября во время рейдов… выявлено 23 административных правонарушения по статье 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), из которых 16 – в отношении должностных лиц, 7 – индивидуальных предпринимателей. Кроме того, выявлено 11 правонарушений, связанных с неисполнением обязанностей по организации проверки наличия QR-кодов", - говорится в сообщении.В частности, как отмечается, администратор ресторана в Балтасинском районе республики не организовала проверку QR-кодов у граждан, а индивидуальный предприниматель в одном из торговых центров Буинска был уличен в аналогичном правонарушении дважды. На обоих составлены административные протоколы.Всего, по информации МВД, в этом году в Татарстане в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составлено более 2,3 тысячи административных материалов по статье 20.6.1 КоАП РФ, в том числе 127 – за повторное нарушение.С начала года выявлен 41 факт изготовления и сбыта поддельных прививочных сертификатов, справок и QR-кодов, представляющих право освобождения от вакцинации, незаконной реализации незарегистрированных медицинских изделий, пользующихся повышенным спросом в период проведения карантинных мероприятий. Возбуждено 38 уголовных дел.
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РИА Новости
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РИА Новости
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буинск, коронавирус в россии, qr-код
КАЗАНЬ, 21 окт – РИА Новости. Полицейские в Татарстане в ходе рейдов выявили 23 административных нарушения по статье КоАП в связи с распространением COVID-19, еще 11 нарушений касались организации проверки наличия QR-кодов у жителей республики, сообщает региональное МВД.
Татарстан с 11 октября ввел QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Кроме того, введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, в числе которых люди старше 60 лет, работники медицинских, образовательных, социальных учреждений, сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленных и строительных предприятий, сельхозработники, сотрудники правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие. В республике продолжает действовать масочный режим.
"С 8 по 14 октября во время рейдов… выявлено 23 административных правонарушения по статье 20.6.1 КоАП РФ
(невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), из которых 16 – в отношении должностных лиц, 7 – индивидуальных предпринимателей. Кроме того, выявлено 11 правонарушений, связанных с неисполнением обязанностей по организации проверки наличия QR-кодов", - говорится в сообщении.
В частности, как отмечается, администратор ресторана в Балтасинском районе республики не организовала проверку QR-кодов у граждан, а индивидуальный предприниматель в одном из торговых центров Буинска
был уличен в аналогичном правонарушении дважды. На обоих составлены административные протоколы.
Всего, по информации МВД, в этом году в Татарстане в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составлено более 2,3 тысячи административных материалов по статье 20.6.1 КоАП РФ, в том числе 127 – за повторное нарушение.
С начала года выявлен 41 факт изготовления и сбыта поддельных прививочных сертификатов, справок и QR-кодов, представляющих право освобождения от вакцинации, незаконной реализации незарегистрированных медицинских изделий, пользующихся повышенным спросом в период проведения карантинных мероприятий. Возбуждено 38 уголовных дел.