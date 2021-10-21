https://ria.ru/20211021/taliban-1755708728.html

Путин высказался за исключение "Талибана"* из списка террористов

Путин высказался за исключение "Талибана"* из списка террористов - РИА Новости, 21.10.2021

Путин высказался за исключение "Талибана"* из списка террористов

Президент России Владимир Путин заявил, что решение по исключению движения "Талибан"* из списка террористических организаций должно приниматься на уровне ООН,... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T23:20

2021-10-21T23:20

2021-10-21T23:20

захват власти в афганистане талибами

оон

талибан

владимир путин

россия

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что решение по исключению движения "Талибан"* из списка террористических организаций должно приниматься на уровне ООН, РФ будет двигаться в этом направлении.Путин в ходе Валдайского форума напомнил, что решение о включении "Талибана"* в список террористических организаций принято на уровне ООН."В зависимости от этого солидарны и будем принимать решение об исключении из списка террористических организаций. Мне кажется, что мы к этому подходим… Позиция России будет заключаться в том, чтобы двигаться именно в этом направлении", - сказал он."Все-таки эти решения должны быть приняты таким же образом, которым они принимались раньше, когда мы это движение включали в список", - добавил Путин.* Запрещенная в России террористическая группировка

https://ria.ru/20211021/putin-1755674703.html

россия

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оон, талибан, владимир путин, россия