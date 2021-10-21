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Агрегаторы такси Подмосковья будут проверять разрешения водителей
Агрегаторы такси Подмосковья будут проверять разрешения водителей - РИА Новости, 21.10.2021
Агрегаторы такси Подмосковья будут проверять разрешения водителей
Агрегаторы такси в Подмосковье будут проверять разрешения водителей по базе реестра министерства транспорта региона, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T11:51
2021-10-21T11:51
2021-10-21T11:51
новости подмосковья
такси
московская область (подмосковье)
авто
gett
ситимобил
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Агрегаторы такси в Подмосковье будут проверять разрешения водителей по базе реестра министерства транспорта региона, сообщается в Telegram-канале ведомства."В Подмосковье агрегаторы такси будут проверять разрешения водителей по базе реестра минтранса МО. Соответствующее соглашение минтранс МО подписал с тремя агрегаторами: Яндекс.Такси, Gett и Ситимобил", - говорится в сообщении.В нем отмечается, что агрегаторы интегрировались с реестром и смогут ежедневно в автоматическом режиме проверять действующие разрешения, а при их отсутствии - отключать водителей от заказов. Соглашение позволит легализовать рынок такси, сделать поездки пассажиров безопаснее.Также сообщается, что на территории Московской области работают 89 тысяч такси по выданным разрешениям, 80% из них подключено к агрегаторам. С начала года агрегаторы отключили от заказов свыше 600 водителей, у которых не было разрешений.Отмечается, что разрешение на перевозку такси Московская область выдается бесплатно через региональный портал госуслуг на 5 лет. Автомобили должны соответствовать региональному стандарту такси: белый цвет кузова, желтая полоса посередине, серая внизу, шашечный пояс на борту и световой фонарь на крыше. Водители должны иметь разрешение, регулярно проходить предрейсовый медицинский и технический осмотры.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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такси, московская область (подмосковье), авто, gett, ситимобил
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.
Агрегаторы такси в Подмосковье
будут проверять разрешения водителей по базе реестра министерства транспорта региона, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"В Подмосковье агрегаторы такси будут проверять разрешения водителей по базе реестра минтранса МО. Соответствующее соглашение минтранс МО подписал с тремя агрегаторами: Яндекс.Такси, Gett и Ситимобил", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что агрегаторы интегрировались с реестром и смогут ежедневно в автоматическом режиме проверять действующие разрешения, а при их отсутствии - отключать водителей от заказов. Соглашение позволит легализовать рынок такси, сделать поездки пассажиров безопаснее.
Также сообщается, что на территории Московской области работают 89 тысяч такси по выданным разрешениям, 80% из них подключено к агрегаторам. С начала года агрегаторы отключили от заказов свыше 600 водителей, у которых не было разрешений.
Отмечается, что разрешение на перевозку такси Московская область выдается бесплатно через региональный портал госуслуг на 5 лет. Автомобили должны соответствовать региональному стандарту такси: белый цвет кузова, желтая полоса посередине, серая внизу, шашечный пояс на борту и световой фонарь на крыше. Водители должны иметь разрешение, регулярно проходить предрейсовый медицинский и технический осмотры.