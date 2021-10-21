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Туризм
https://ria.ru/20211021/tailand-1755695429.html
Таиланд с 1 ноября начнет впускать без карантина привитых граждан 46 стран
Таиланд с 1 ноября начнет впускать без карантина привитых граждан 46 стран - РИА Новости, 21.10.2021
Таиланд с 1 ноября начнет впускать без карантина привитых граждан 46 стран
Таиланд начнет с 1 ноября впускать в страну без карантина полностью вакцинированных граждан 46 государств мира, заявил во вторник премьер-министр Таиланда... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T21:24
2021-10-21T21:24
туризм
таиланд
бангкок
прают чан-оча
коронавирус covid-19
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БАНГКОК, 21 окт – РИА Новости. Таиланд начнет с 1 ноября впускать в страну без карантина полностью вакцинированных граждан 46 государств мира, заявил во вторник премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча на своей странице в социальной сети Facebook, не назвав при этом ни одной страны из списка.В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Таиланде и во многих странах мира, а также в связи с происходящим переходом многих стран от прямой борьбы с коронавирусной инфекцией к построению нормальной жизни в условиях постоянного присутствия COVID-19, правительство Таиланда приняло решение разрешить с 1 ноября бескарантинный въезд в страну (точнее, в 17 туристических зон, включая Бангкок) полностью вакцинированным гражданам не 12, а 46 стран мира, говорится в посте премьера в соцсети.На решение повлияло также и то, что многие страны, включая США и соседние с Таиландом Малайзия и Индонезия, также объявили об облегчении режима въезда, а ряд стран, туристы из которых часто посещают Таиланд, снизили барьеры для выезда своих граждан за границу, написал глава правительства Таиланда.Главной причиной открытия страны, тем не менее, Прают Чан-Оча назвал необходимость открыть для граждан Таиланда, работающих в сфере туризма и обслуживания, возможность снова начать получать доход."Если мы сейчас не поторопимся, туристы могут просто выбрать другие направления для своих поездок. Давайте все вместе удвоим усилия, чтобы праздничный сезон окончания года стал в этом году и радостным, и доходным", - написал он.Премьер Таиланда также отметил, что открытие страны неминуемо повлечет за собой увеличение количества заболевающих COVID-19."Мы это должны пережить, мы справимся. Борьба с пандемией сегодня – это стремление к тому, чтобы научиться как можно более нормально жить бок о бок с коронавирусной инфекцией", - написал Чан-Оча.Важнейшим условием создания новой нормальности в стране, которая через неделю откроется для туристов, становится также интенсивное продолжение усилий по вакцинации населения, даже несмотря на то, что Таиланд уже находится на одном из первых мест в мире по скорости иммунизации, написал премьер.Вновь обращаясь к странам, граждане которых смогут с 1 ноября въезжать в Таиланд, Чан-Оча написал, что и эти страны вместе с Таиландом должны нести ответственность за эпидемиологическую безопасность Таиланда, и делать все, чтобы путешественники соблюдали все требования эпидембезопасности, принятые в их странах и в Таиланде.
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таиланд, бангкок, прают чан-оча, коронавирус covid-19
21:24 21.10.2021
 
Таиланд с 1 ноября начнет впускать без карантина привитых граждан 46 стран

Таиланд с 1 ноября начнет впускать в страну без карантина вакцинированных граждан 46 стран

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже Ката на острове Пхукет
Отдыхающие на пляже Ката на острове Пхукет - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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БАНГКОК, 21 окт – РИА Новости. Таиланд начнет с 1 ноября впускать в страну без карантина полностью вакцинированных граждан 46 государств мира, заявил во вторник премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча на своей странице в социальной сети Facebook, не назвав при этом ни одной страны из списка.
В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Таиланде и во многих странах мира, а также в связи с происходящим переходом многих стран от прямой борьбы с коронавирусной инфекцией к построению нормальной жизни в условиях постоянного присутствия COVID-19, правительство Таиланда приняло решение разрешить с 1 ноября бескарантинный въезд в страну (точнее, в 17 туристических зон, включая Бангкок) полностью вакцинированным гражданам не 12, а 46 стран мира, говорится в посте премьера в соцсети.
На решение повлияло также и то, что многие страны, включая США и соседние с Таиландом Малайзия и Индонезия, также объявили об облегчении режима въезда, а ряд стран, туристы из которых часто посещают Таиланд, снизили барьеры для выезда своих граждан за границу, написал глава правительства Таиланда.
Главной причиной открытия страны, тем не менее, Прают Чан-Оча назвал необходимость открыть для граждан Таиланда, работающих в сфере туризма и обслуживания, возможность снова начать получать доход.
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"Если мы сейчас не поторопимся, туристы могут просто выбрать другие направления для своих поездок. Давайте все вместе удвоим усилия, чтобы праздничный сезон окончания года стал в этом году и радостным, и доходным", - написал он.
Премьер Таиланда также отметил, что открытие страны неминуемо повлечет за собой увеличение количества заболевающих COVID-19.
"Мы это должны пережить, мы справимся. Борьба с пандемией сегодня – это стремление к тому, чтобы научиться как можно более нормально жить бок о бок с коронавирусной инфекцией", - написал Чан-Оча.
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Важнейшим условием создания новой нормальности в стране, которая через неделю откроется для туристов, становится также интенсивное продолжение усилий по вакцинации населения, даже несмотря на то, что Таиланд уже находится на одном из первых мест в мире по скорости иммунизации, написал премьер.
Вновь обращаясь к странам, граждане которых смогут с 1 ноября въезжать в Таиланд, Чан-Оча написал, что и эти страны вместе с Таиландом должны нести ответственность за эпидемиологическую безопасность Таиланда, и делать все, чтобы путешественники соблюдали все требования эпидембезопасности, принятые в их странах и в Таиланде.
 
ТуризмТаиландБангкокПрают Чан-ОчаКоронавирус COVID-19
 
 
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