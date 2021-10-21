https://ria.ru/20211021/tailand-1755695429.html

Таиланд с 1 ноября начнет впускать без карантина привитых граждан 46 стран

Таиланд с 1 ноября начнет впускать без карантина привитых граждан 46 стран - РИА Новости, 21.10.2021

Таиланд с 1 ноября начнет впускать без карантина привитых граждан 46 стран

Таиланд начнет с 1 ноября впускать в страну без карантина полностью вакцинированных граждан 46 государств мира, заявил во вторник премьер-министр Таиланда... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T21:24

2021-10-21T21:24

2021-10-21T21:24

туризм

таиланд

бангкок

прают чан-оча

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154885/47/1548854780_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_ae4853d1d57c8af8769e60bc643f92ff.jpg

БАНГКОК, 21 окт – РИА Новости. Таиланд начнет с 1 ноября впускать в страну без карантина полностью вакцинированных граждан 46 государств мира, заявил во вторник премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча на своей странице в социальной сети Facebook, не назвав при этом ни одной страны из списка.В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Таиланде и во многих странах мира, а также в связи с происходящим переходом многих стран от прямой борьбы с коронавирусной инфекцией к построению нормальной жизни в условиях постоянного присутствия COVID-19, правительство Таиланда приняло решение разрешить с 1 ноября бескарантинный въезд в страну (точнее, в 17 туристических зон, включая Бангкок) полностью вакцинированным гражданам не 12, а 46 стран мира, говорится в посте премьера в соцсети.На решение повлияло также и то, что многие страны, включая США и соседние с Таиландом Малайзия и Индонезия, также объявили об облегчении режима въезда, а ряд стран, туристы из которых часто посещают Таиланд, снизили барьеры для выезда своих граждан за границу, написал глава правительства Таиланда.Главной причиной открытия страны, тем не менее, Прают Чан-Оча назвал необходимость открыть для граждан Таиланда, работающих в сфере туризма и обслуживания, возможность снова начать получать доход."Если мы сейчас не поторопимся, туристы могут просто выбрать другие направления для своих поездок. Давайте все вместе удвоим усилия, чтобы праздничный сезон окончания года стал в этом году и радостным, и доходным", - написал он.Премьер Таиланда также отметил, что открытие страны неминуемо повлечет за собой увеличение количества заболевающих COVID-19."Мы это должны пережить, мы справимся. Борьба с пандемией сегодня – это стремление к тому, чтобы научиться как можно более нормально жить бок о бок с коронавирусной инфекцией", - написал Чан-Оча.Важнейшим условием создания новой нормальности в стране, которая через неделю откроется для туристов, становится также интенсивное продолжение усилий по вакцинации населения, даже несмотря на то, что Таиланд уже находится на одном из первых мест в мире по скорости иммунизации, написал премьер.Вновь обращаясь к странам, граждане которых смогут с 1 ноября въезжать в Таиланд, Чан-Оча написал, что и эти страны вместе с Таиландом должны нести ответственность за эпидемиологическую безопасность Таиланда, и делать все, чтобы путешественники соблюдали все требования эпидембезопасности, принятые в их странах и в Таиланде.

https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html

https://ria.ru/20211021/tailand-1755620860.html

таиланд

бангкок

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

таиланд, бангкок, прают чан-оча, коронавирус covid-19