https://ria.ru/20211021/tailand-1755620860.html

Власти Таиланда разъяснили новые правила въезда для туристов

Власти Таиланда разъяснили новые правила въезда для туристов - РИА Новости, 21.10.2021

Власти Таиланда разъяснили новые правила въезда для туристов

Таиланд готовится принимать иностранных туристов по обновленной системе въезда, и правительство рассказало о правилах оформления необходимых документов,... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T16:47

2021-10-21T16:47

2021-10-21T16:47

туризм

таиланд

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

туризм

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155909/64/1559096431_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_f9823f8fbb436156ce467b368fc2e66f.jpg

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Таиланд готовится принимать иностранных туристов по обновленной системе въезда, и правительство рассказало о правилах оформления необходимых документов, сообщает АТОР.Так, российские туристы, которые начнут приезжать в Таиланд с момента запуска прямых рейсов из РФ, уже не должны будут заниматься непростым оформлением разрешения на въезд СОЕ, которое требуется сейчас. С 1 ноября его заменит упрощенная система ThaiPass. Для получения ThaiPass понадобится меньше документов, чем для СОЕ. Туристы должны будут заполнить две формы — иммиграционную и о состоянии здоровья, а также загрузить сертификат вакцинации, данные о бронировании гостиницы, сведения о медстраховке с покрытием в 100 тысяч долларов, гарантирующей лечение от коронавируса.А вот данные об оплате двух ПЦР-тестов, которые нужно будет сделать на первый и шестой день пребывания в Таиланде, как и подтверждение бронирования авиабилетов, больше не понадобятся.Далее проверкой документов займется департамент по контролю за заболеваниями (DDC), на это уйдет от трех до пяти дней. Потому заполнять ThaiPass туристам рекомендуется за неделю. Получается, что срок оформления разрешения сокращается в два раза: в случае с СОЕ процедура занимала две недели.После того как документы одобрены, туристу на электронную почту поступает QR-код. Его нужно вместе с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 72 часа до прибытия, показать в аэропорту прилета в Таиланде.Власти миссию этой программы описывают так: помочь поддержать систему "Простота путешествий" и ускорить процесс заполнения информации и загрузки проездных документов.

https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html

https://ria.ru/20211008/katar-1753367636.html

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

таиланд, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, коронавирус covid-19