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В Чебоксарах будут судить мужчину, насильно целовавшего пятилетнюю девочку
В Чебоксарах будут судить мужчину, насильно целовавшего пятилетнюю девочку - РИА Новости, 21.10.2021
В Чебоксарах будут судить мужчину, насильно целовавшего пятилетнюю девочку
Жителя Чебоксар, который насильно целовал маленькую девочку, будут судить за действия сексуального характера в отношении ребенка, сообщает следственное... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T17:54
2021-10-21T17:54
происшествия
чебоксары
чувашская республика (чувашия)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Жителя Чебоксар, который насильно целовал маленькую девочку, будут судить за действия сексуального характера в отношении ребенка, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.Ранее ряд Telegram-каналов разместил видео, как взрослый мужчина на скамейке возле подъезда целует в губы пятилетнюю девочку, которая пытается вырваться. Сообщается, что это не его ребенок. Снявшие видео соседи вызвали полицию.По версии следствия, днем 6 августа в городе Чебоксары 44-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подсел на скамейку к знакомой пятилетней девочке, находившейся около входа в свой подъезд, и совершил в отношении нее действия сексуального характера. Очевидицей произошедшего стала соседка, которая обратилась в правоохранительные органы. В тот же день обвиняемый, который проживает в том же многоквартирном доме, был задержан. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней с использованием ее беспомощного ввиду возраста состояния)."Свою вину обвиняемый признал в полном объеме. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, оснований для признания обвиняемого невменяемым не установлено. Расследование уголовного дела завершено, после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд", - говорится в сообщении регионального СУСК.Отмечается, что в ходе следствия с пострадавшей девочкой организованы психолого-диагностические, реабилитационные и профилактические мероприятия.
https://ria.ru/20210814/irkutsk-1745722201.html
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чебоксары
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происшествия, чебоксары, чувашская республика (чувашия), следственный комитет россии (ск рф), россия
17:54 21.10.2021
 
В Чебоксарах будут судить мужчину, насильно целовавшего пятилетнюю девочку

Житель Чебоксар, насильно целовавший пятилетнюю девочку в губы, предстанет перед судом

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Жителя Чебоксар, который насильно целовал маленькую девочку, будут судить за действия сексуального характера в отношении ребенка, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
Ранее ряд Telegram-каналов разместил видео, как взрослый мужчина на скамейке возле подъезда целует в губы пятилетнюю девочку, которая пытается вырваться. Сообщается, что это не его ребенок. Снявшие видео соседи вызвали полицию.
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По версии следствия, днем 6 августа в городе Чебоксары 44-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подсел на скамейку к знакомой пятилетней девочке, находившейся около входа в свой подъезд, и совершил в отношении нее действия сексуального характера. Очевидицей произошедшего стала соседка, которая обратилась в правоохранительные органы. В тот же день обвиняемый, который проживает в том же многоквартирном доме, был задержан. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней с использованием ее беспомощного ввиду возраста состояния).
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"Свою вину обвиняемый признал в полном объеме. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, оснований для признания обвиняемого невменяемым не установлено. Расследование уголовного дела завершено, после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Отмечается, что в ходе следствия с пострадавшей девочкой организованы психолого-диагностические, реабилитационные и профилактические мероприятия.
 
ПроисшествияЧебоксарыЧувашская Республика (Чувашия)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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