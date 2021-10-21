https://ria.ru/20211021/sud-1755548284.html
ВС вступился за мужчину, который не успел подать жалобу из-за самоизоляции
ВС вступился за мужчину, который не успел подать жалобу из-за самоизоляции - РИА Новости, 21.10.2021
ВС вступился за мужчину, который не успел подать жалобу из-за самоизоляции
Ограничительные меры из-за распространения коронавируса и режим самоизоляции - уважительные причины для пропуска срока подачи жалобы в суд, напомнил в своем... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T12:06
2021-10-21T12:06
2021-10-21T12:06
общество
ставрополь
верховный суд рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/26368/03/263680329_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_96155b7724a00f86bce4ae7df5674eab.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Ограничительные меры из-за распространения коронавируса и режим самоизоляции - уважительные причины для пропуска срока подачи жалобы в суд, напомнил в своем определении Верховный суд РФ.Суд рассмотрел дело жителя Ставрополя, который оспаривал результаты межевания земельного участка. Суд удовлетворил его иск частично, и истец обратился сначала в апелляционную, а затем и в кассационную инстанции. Но последнюю жалобу он подал с опозданием - из-за возраста долго соблюдал режим самоизоляции, потом заболел и около месяца провел в больнице. Помимо этого, он не мог вовремя собрать нужные по делу документы из-за изменения работы государственных организаций в условиях пандемии.Пятый кассационный суд общей юрисдикции не принял его жалобу и отказался восстанавливать пропущенный срок. Тогда мужчина обратился в ВС РФ.Судебная коллегия напомнила, что срок подачи жалобы может быть восстановлен по уважительной причине - и у истца она таковой является."Право на судебную защиту лиц, участвующих в деле, лишенных в силу объективных обстоятельств (ограничительные меры, введенные в субъектах РФ в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и (или) соблюдение гражданином режима самоизоляции) возможности совершить необходимое процессуальное действие в установленные законом сроки, обеспечивается посредством восстановления процессуальных сроков", - отметил ВС РФ.Коллегия обязала Пятый кассационный суд общей юрисдикции рассмотреть жалобу.
https://ria.ru/20211015/maska-1754694805.html
https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755428619.html
ставрополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/26368/03/263680329_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_28e01d2674a37d44a126fe18792b7587.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ставрополь, верховный суд рф, россия
ВС вступился за мужчину, который не успел подать жалобу из-за самоизоляции
ВС вступился за ставропольца, который не успел подать жалобу из-за самоизоляции