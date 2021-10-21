https://ria.ru/20211021/sud-1755548284.html

ВС вступился за мужчину, который не успел подать жалобу из-за самоизоляции

ВС вступился за мужчину, который не успел подать жалобу из-за самоизоляции - РИА Новости, 21.10.2021

ВС вступился за мужчину, который не успел подать жалобу из-за самоизоляции

Ограничительные меры из-за распространения коронавируса и режим самоизоляции - уважительные причины для пропуска срока подачи жалобы в суд, напомнил в своем... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T12:06

2021-10-21T12:06

2021-10-21T12:06

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Ограничительные меры из-за распространения коронавируса и режим самоизоляции - уважительные причины для пропуска срока подачи жалобы в суд, напомнил в своем определении Верховный суд РФ.Суд рассмотрел дело жителя Ставрополя, который оспаривал результаты межевания земельного участка. Суд удовлетворил его иск частично, и истец обратился сначала в апелляционную, а затем и в кассационную инстанции. Но последнюю жалобу он подал с опозданием - из-за возраста долго соблюдал режим самоизоляции, потом заболел и около месяца провел в больнице. Помимо этого, он не мог вовремя собрать нужные по делу документы из-за изменения работы государственных организаций в условиях пандемии.Пятый кассационный суд общей юрисдикции не принял его жалобу и отказался восстанавливать пропущенный срок. Тогда мужчина обратился в ВС РФ.Судебная коллегия напомнила, что срок подачи жалобы может быть восстановлен по уважительной причине - и у истца она таковой является."Право на судебную защиту лиц, участвующих в деле, лишенных в силу объективных обстоятельств (ограничительные меры, введенные в субъектах РФ в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и (или) соблюдение гражданином режима самоизоляции) возможности совершить необходимое процессуальное действие в установленные законом сроки, обеспечивается посредством восстановления процессуальных сроков", - отметил ВС РФ.Коллегия обязала Пятый кассационный суд общей юрисдикции рассмотреть жалобу.

https://ria.ru/20211015/maska-1754694805.html

https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755428619.html

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общество, ставрополь, верховный суд рф, россия