https://ria.ru/20211021/strelba-1755622435.html
Священники и эксперты рассказали, как избежать стрельбы в школах
Священники и эксперты рассказали, как избежать стрельбы в школах - РИА Новости, 21.10.2021
Священники и эксперты рассказали, как избежать стрельбы в школах
Священники Русской православной церкви и эксперты для профилактики стрельбы в школах предложили "заполнять души" детей и подростков позитивной информацией,... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T16:37
2021-10-21T16:37
2021-10-21T16:37
религия
болгария
белоруссия
черногория
русская православная церковь
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КЛЯЗЬМА (Московская обл.), 21 окт – РИА Новости, Ольга Липич. Священники Русской православной церкви и эксперты для профилактики стрельбы в школах предложили "заполнять души" детей и подростков позитивной информацией, формировать образ будущего и развивать сотрудничество государства, школы и церкви.Профилактика и помощь РПЦ пострадавшим в результате инцидентов со стрельбой в школах - одна из основных тем дискуссий IX международного фестиваля "Вера и слово", который проходит 18-22 октября в Москве и Подмосковье. В форуме участвуют видные представители духовенства, миряне-сотрудники епархиальных структур, журналисты и эксперты в различных областях из России и Белоруссии, с Украины, из Греции, Черногории, Болгарии, Молдавии и других стран.По мнению протоиерея Николая Зинькова из Керчи, профилактику надо начинать с самых ранних лет. "Какие сегодня детям предлагаются игрушки – там неприкрытый сатанизм, и дети с дошкольного возраста привыкают "дружить с монстриками"… Наверное, надо вводить какую-то государственную цензуру, идеологию, чтобы наши дети не калечились с самого раннего возраста. Священникам надо облегчить доступ в школы – соработничество государства и церкви необходимо в этой области. Детские души надо заполнять позитивной информацией, нашими добрыми традициями, позитивными героями. Нужна фильтрация духовной атмосферы", - перечислил священнослужитель.А преподаватель Казанской семинарии иеромонах Роман (Модин) предложил для решения проблемы создавать в учебных заведениях, как средних, так и высших, особые "нравственные советы" с участием представителей традиционных религий."Именно Русская православная церковь в состоянии собрать лучших специалистов для решения этой проблемы", - уверен руководитель лаборатории деструктологии Московского государственного лингвистического университета, религиовед, профессор Роман Силантьев.Эксперт также призывает поднять возраст покупки огнестрельного оружия. В целом, по его словам, стрельбу в школах можно сравнить с "особой формой сатанизма". Он также провел параллель с Гитлером и фашизмом, формировавшим "свою религию" антихристианского характера, где "сверхлюди считали себя богами".Другой эксперт фестиваля Яна Амелина пояснила, что у подростков, совершающих преступления, "нет образа будущего, причем не только собственного, но и вообще – как такового". "И задача взрослых сегодня – этот образ нарисовать", - призывает Амелина.А писатель-фантаст, сценарист и психолог Сергей Чекмаев заявил, что только запретами проблему не решить, поэтому главной задачей он считает "развенчание романтического ореола" преступлений. Причем "на языке молодежи".
https://ria.ru/20211019/peskov-1755194112.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
болгария, белоруссия, черногория, русская православная церковь, московский государственный лингвистический университет
КЛЯЗЬМА (Московская обл.), 21 окт – РИА Новости, Ольга Липич.
Священники Русской православной церкви
и эксперты для профилактики стрельбы в школах предложили "заполнять души" детей и подростков позитивной информацией, формировать образ будущего и развивать сотрудничество государства, школы и церкви.
Профилактика и помощь РПЦ пострадавшим в результате инцидентов со стрельбой в школах - одна из основных тем дискуссий IX международного фестиваля "Вера и слово", который проходит 18-22 октября в Москве
и Подмосковье
. В форуме участвуют видные представители духовенства, миряне-сотрудники епархиальных структур, журналисты и эксперты в различных областях из России и Белоруссии
, с Украины
, из Греции, Черногории
, Болгарии
, Молдавии
и других стран.
По мнению протоиерея Николая Зинькова из Керчи, профилактику надо начинать с самых ранних лет. "Какие сегодня детям предлагаются игрушки – там неприкрытый сатанизм, и дети с дошкольного возраста привыкают "дружить с монстриками"… Наверное, надо вводить какую-то государственную цензуру, идеологию, чтобы наши дети не калечились с самого раннего возраста. Священникам надо облегчить доступ в школы – соработничество государства и церкви необходимо в этой области. Детские души надо заполнять позитивной информацией, нашими добрыми традициями, позитивными героями. Нужна фильтрация духовной атмосферы", - перечислил священнослужитель.
А преподаватель Казанской семинарии иеромонах Роман (Модин) предложил для решения проблемы создавать в учебных заведениях, как средних, так и высших, особые "нравственные советы" с участием представителей традиционных религий.
"Именно Русская православная церковь в состоянии собрать лучших специалистов для решения этой проблемы", - уверен руководитель лаборатории деструктологии Московского государственного лингвистического университета
, религиовед, профессор Роман Силантьев.
Эксперт также призывает поднять возраст покупки огнестрельного оружия. В целом, по его словам, стрельбу в школах можно сравнить с "особой формой сатанизма". Он также провел параллель с Гитлером и фашизмом, формировавшим "свою религию" антихристианского характера, где "сверхлюди считали себя богами".
Другой эксперт фестиваля Яна Амелина пояснила, что у подростков, совершающих преступления, "нет образа будущего, причем не только собственного, но и вообще – как такового". "И задача взрослых сегодня – этот образ нарисовать", - призывает Амелина.
А писатель-фантаст, сценарист и психолог Сергей Чекмаев заявил, что только запретами проблему не решить, поэтому главной задачей он считает "развенчание романтического ореола" преступлений. Причем "на языке молодежи".