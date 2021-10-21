https://ria.ru/20211021/strelba-1755529977.html

В Брянской области мужчина несколько раз выстрелил в участкового

В Брянской области мужчина несколько раз выстрелил в участкового - РИА Новости, 21.10.2021

В Брянской области мужчина несколько раз выстрелил в участкового

Брянская полиция разыскивает мужчину, устроившего стрельбу по участковому, введен план "Перехват", сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T10:31

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2021-10-21T10:34

происшествия

брянская область

брянск

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БРЯНСК, 21 окт - РИА Новости. Брянская полиция разыскивает мужчину, устроившего стрельбу по участковому, введен план "Перехват", сообщает УМВД по региону.По данным полиции, инцидент произошел вечером в среду на улице Кирова в поселке Белые Берега, расположенном на территории Фокинского района Брянска."Как установлено, ранее судимый местный житель несколько раз выстрелил в находившегося в очередном отпуске старшего участкового уполномоченного полиции ОП-3 УМВД России по городу Брянску, после чего скрылся с места происшествия. Сотрудник ОВД был госпитализирован", - говорится в сообщении.Отмечается, что на территории Брянской области введен план "Перехват", сотрудники полиции во взаимодействии с другими силовыми структурами региона принимают все необходимые меры по задержанию злоумышленника. УМВД России по Брянской области предупреждает, что разыскиваемый мужчина может быть вооружен огнестрельным оружием.

https://ria.ru/20210628/napadenie-1738860525.html

брянская область

брянск

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происшествия, брянская область, брянск